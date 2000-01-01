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Россиянка Виролайнен перешла в сборную Финляндии
Россиянка Виролайнен перешла в сборную Финляндии
Кажется, россиян на Кубке мира и на Кубке IBU мы всё-таки увидим! По крайней мере, бывших. Дарья Виролайнен официально сменила спортивное гражданство и с нового сезона будет представлять Финляндию!
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Новая глава
Новая глава
Ассоциация биатлонистов Финляндии официально подтвердила, что призёр этапов Кубка мира Дарья Виролайнен — член сборной Финляндии и с сезона-2023/2024 может представлять страну на международных стартах.
Уже финская спортсменка
Уже финская спортсменка
Вместе с мужем Дарья переехала в Финляндию ещё в 2016-м, а в 2021-м получила гражданство страны. За Россию на Кубке мира Виролайнен последний раз выступала в 2018 году.
Способ продолжить карьеру
Способ продолжить карьеру
«Что здесь такого, если нашу страну никуда не пускают? Можно ещё немного продолжить карьеру. Она не предатель. Дарья получила финское гражданство и имеет право выступать», — сказала Анфиса Резцова.
Международный сезон
Международный сезон
В команду экс-россиянка отобралась по результатам квалификационных стартов, а значит, мы увидим 34-летнюю Дарью на Кубке IBU и, возможно, на Кубке мира! Кубок IBU стартует 30 ноября в Контиолахти.
«Она не предатель». Российская биатлонистка Виролайнен перешла в сборную Финляндии
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