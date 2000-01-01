Биатлонистка сборной Украины вернулась домой, в Россию. Кто ещё менял гражданство дважды?

Кто из российских атлетов уходил в другую сборную, но возвращался?
В биатлоне и фигурном катании собралось достаточно кейсов.
Екатерина Бех, Оксана Москаленко
В апреле трёх биатлонисток российского происхождения – Екатерину Бех, Оксану Москаленко и Ольгу Абрамову — исключили из сборной Украины. Известно, что Бех вернулась в Россию и теперь будет выступать за Московскую область.
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев не понял вояжа Бех. «Не знаю, зачем она вообще уехала выступать за Украину, ну уехала и уехала», – отмечал он Vprognoze.
История Ольги Абрамовой повернулась другим образом. Она отправилась в Южную Корею вместе с дочерью и мужем Тимофеем Лапшиным, который уже давно выступает за эту страну.
Александр Жирный
Этот российский биатлонист перешёл в сборную Украины в мае 2014 года и соревновался за страну целый олимпийский цикл. В 2018-м Жирный вернулся в Россию и начал выступать на внутренних стартах.
Ольга Подчуфарова
Переход этой биатлонистки в сборную Словении так и не удался до конца. После паузы в карьере Подчуфарова объявила, что собирается бегать за новую сборную и планировала выступить на «домашнем» ЧМ в Поклюке.
Получить словенский паспорт так и не удалось – в январе 2021 года ей отказали в получении гражданства. Ещё год спортсменка выступала на российских стартах, а затем окончательно завершила карьеру.
Юлия Солдатова
История этой фигуристки разворачивалась ещё в нулевые. В составе сборной России Солдатова стала бронзовым призёром ЧМ-1999 в женском одиночном катании, но затем резко перешла в сборную Республики Беларусь.
Позднее Солдатова отмечала, что поменяла гражданство под напором тренера Елены Чайковской. В новой сборной Юлия пробыла два года. заняла лишь 18-е место на Олимпиаде-2002 и затем вернулась в Россию.
Анастасия Шаботова
Весной Анастасию исключили из сборной Украины по фигурному катанию. Она перешла из России в Украину в 2019 году и представила страну на Олимпиаде-2022 в Пекине. После исключения из команды в защиту спортсменки выступил Евгений Плющенко.
Биатлонистка сборной Украины вернулась домой, в Россию. Кто ещё менял гражданство дважды?
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