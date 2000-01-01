Как биатлонисты проводят лето. Российские спортсмены уже пашут, иностранцы — отдыхают

Как звёзды биатлона проводят лето
Носкова снялась в откровенной фотосессии, Фийон Майе отдыхает в спа-салоне. А где остальные?
До старта нового сезона осталась пара месяцев. Кто-то уже вовсю тренируется, а кто-то догуливает последние деньки отпуска. Давайте посмотрим, чем занимаются топы российского и мирового биатлона!
Александр Логинов и Антон Бабиков
Российские биатлонисты уже разъехались по сборам. Бабиков и Логинов активно тренируются вместе в Раубичах (Беларусь).
Даниил Серохвостов
Монгол же решил сделать упор на беговых тренировках. «У меня ощущение, что в межсезонье стоит тренироваться чуть-чуть», — написал Даниил.
Василий Томшин и Анастасия Батманова
Молодожёны сейчас активно готовятся к старту сезона, но по-прежнему делятся тёплыми фото с майской свадьбы.
Кристина Резцова
Находящаяся в декрете Кристина тоже делится нежными семейными фото.
Наталья Гербулова
А вот Наталья поехала отдыхать на Ладожское озеро.
Виктория Сливко
Лидер рейтинга СБР также отдала предпочтение водному отдыху и поплавала на сапе.
Екатерина Носкова
Носкова же снялась в откровенной фотосессии. Да и вообще она провела классный отпуск в горах. На заглавном фото с белым кабриолетом — как раз Екатерина.
Ветле Шоста Кристиансен
Иностранцы, как и россияне, по-разному проводят время. Ветле, например, уже вовсю тренируется.
Лиза Виттоцци
Итальянка тоже отдала предпочтение подготовке к сезону.
Стурла Легрейд
Норвежец уже успел поучаствовать в выставочном турнире. Вместе с Каролин Кноттен он стал вторым в сингл-миксте.
Йоханнес Бё
Йоханнес и его супруга Хедда готовятся стать родителями во второй раз.
Доротея Вирер
Итальянка между тренировками пытается найти время для отдыха вместе с мужем и друзьями.
Жулия Симон
Обладательница БХГ нашла себе новое хобби. Жулия самостоятельно сделала разделочную доску со смолой.
Кентен Фийон Майе
Француз решил расслабиться и сходил в спа-салон.
Ханна Эберг
Шведская биатлонистка же релаксирует в горах с чашечкой кофе.
Как биатлонисты проводят лето. Российские спортсмены уже пашут, иностранцы — отдыхают
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