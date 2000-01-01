Илон Маск представил робота-гуманоида и пообещал: тот будет дружелюбным. Ну-ну!
Сколько ещё фильмов и игр о том, как роботы захватывают Землю нужно, чтобы «кожаные мешки» всё осознали?
Робота-гуманоида зовут Tesla Bot
Его рост 173 см, а вес — 57 кг. А в «голове» у него будут работать системы искусственного интеллекта, которые уже есть в электрокарах с автопилотом. Вместо лица у него будет экран.
Прототип обещают в 2022 году
Маск заявил, что робот сможет выполнять простые команды и рутинные задачи. Например, сходить в магазин или подать что-то. Кроме того он будет «дружелюбным».
Механические возможности Tesla Bot ограничат
Это чтобы в случае нештатной ситуации человек мог справиться с роботом. Впрочем, у него будет скорость 5-8 км/час и способность носить груз до 20 кг.
Что творят суперкомпьютеры в играх — об этом мы рассказывали в тексте ниже
Илон Маск представил робота-гуманоида и пообещал: тот будет дружелюбным. Ну-ну!
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