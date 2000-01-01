Какие игры для PS5 показали на шоу PlayStation
«Человек-паук 2»
В сиквеле противостоять Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу будет Веном.
God of War Ragnarok
Сиквел обзавёлся говорящим подзаголовком и первым геймплейным роликом
Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic
Ветераны BioWare в студии Aspyr с нуля воссоздают культовую RPG для PS5 и ПК.
«Росомаха»
Создатели «Человека-паука: Майлз Моралес» делают игру про мутанта Логана.
Gran Turismo 7
Автосимулятор наконец-то обзавёлся точной датой выхода — 4 марта 2022 года для PS5 и PS4.
Uncharted на ПК
Uncharted 4 и The Lost Legacy получит ремастеры — причём не только для PS5, но и ПК.
GTA 5
Первый геймплей разочаровал не только отсутствием нововведений, но и переносом выхода на март 2022 года.
Alan Wake Remastered
Алан Уэйк дебютирует на PlayStation уже 5 октября. Тогда же ремастер выйдет на Xbox и ПК.
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Читать: главное с шоу Sony
Какие игры для PS5 показали на шоу PlayStation
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