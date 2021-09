Uncharted 4 на ПК, «Человек-паук 2», God of War Ragnarok, GTA 5 — главное с шоу Sony

Sony провела большую презентацию PlayStation 5, где сделала несколько громких анонсов и показала ряд проектов калибром поменьше. Мы рассказываем о главном с мероприятия.

«Человек-паук 2»

Insomniac анонсировала сразу две игры, однако главной определённо стало продолжение «Человека-паука» с незамысловатым названием Marvel's Spider-Man 2. Главной угрозой Питера и Майлза станет Веном — ожидаемо, учитывая сцену после титров предшественника.

Команду разработчиков возглавляет Брайан Интахар — творческий руководитель первой части 2018 года. Выход второй части случится в 2023 году только на PS5.

«Росомаха»

Второй игрой студии неожиданно стал «Росомаха». Разработка всё ещё находится на раннем этапе, а ключевой фигурой проекта будет креативный директор Брайан Хортон — до этого он возглавлял команду прошлогоднего «Человека-паука: Майлз Моралес».

God of War Ragnarok

Sony Santa Monica показала аж три минуты God of War Ragnarok. События продолжения разворачиваются спустя несколько лет после оригинала. Центральной темой истории станет поиск истинного предназначения Атрея, а злодеями выступят Тор и Фрея. Кратос же и дальше будет орудовать топором Левиафан и Клинками Хаоса.

Выход в 2022 году на PS5 и PS4.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic

Многих по-настоящему удивил анонс ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic, созданием которого занимается студия Aspyr. Подробностей о новой версии культовой ролевой игры BioWare мало, но над ней работают многие разработчики оригинала.

Сначала проект выйдет на PS5 и ПК.

Gran Turismo 7

Седьмая часть культового автосимулятора обзавелась стильным трейлером в стиле классических выпусков серии и точной датой выхода — 4 марта 2022 году для PS5 и PS4. Спустя всего пару недель после Horizon Forbidden West.

GTA 5

Rockstar показала геймплейный трейлер GTA 5 для PlayStation 5, в конце которого объявила о переносе релиза на март 2022 года. Изначально выход планировали на 11 ноября 2021 года.

Uncharted на PS5 и ПК

Sony всё-таки выпустит Uncharted 4: A Thief's End на ПК — причём полноценный ремастер, который также заявится и PS5. В комплекте, помимо прочего, ещё и Uncharted: Lost Legacy.

Сборник выпустят в начале 2022 года на PS5 и «чуть позже» на ПК.

Ghostwire: Tokyo

Мистический экшен от создателей The Evil Within всё ещё остаётся большой загадкой и геймплейные ролики всё ещё не дают понять, что в итоге представляет из себя игра. Зато теперь появилась более точная дата выхода — весна 2022 года для PS5 и ПК.

Сюжет крутится вокруг сверхъестественного события — в Токио в один момент пропало всё население. Герою предстоит понять, что произошло и откуда в реальный мир проникли всевозможные зловещие существа.

Alan Wake Remastered

Как и ожидалось, на мероприятии показали первый трейлер ремастера Alan Wake, который теперь официально выходит 5 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Слухи про выход в PS Plus пока не оправдались.

Forspoken

Геймплейный трейлер амбициозной адвенчуры Square Enix подтвердил дату выхода — весна 2022 года.

«Стражи Галактики»

На мероприятии показали ещё один сюжетный трейлер Marvel's Guardians of the Galaxy. Релиз 26 октября.

Tiny Tina's Wonderlands

Спин-офф Borderlands про малышку Тину обзавёлся первым геймплейный трейлером и точной датой выхода — 25 марта. Сама игра в большинстве своём напоминает всю ту же Borderlands.