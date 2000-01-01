Самые быстрые игроки FIFA 22
Эджуке, ноунеймы из чемпионатов Китая и Японии и куда без Мбаппе!
Тео Эрнандес, «Милан», ЛЗ — Скорость 93
Мощный и при этом очень скоростной левый защитник «Милана» и сборной Франции.
Мусса Диаби, «Байер», ЛВ — Скорость 94
Молодой вингер, который раскачивается до очень достойных 88 баллов рейтинга.
Чидера Эджуке, ЦСКА, ЛП — Скорость 94
Редкий представитель российского клуба в топах. Эджуке в целом дали средние цифры, но скорость выкрутили на 94.
Себастьян Вилья, «Бока Хуниорс», ПП — Скорость 94
Себа Вилья — тоже не будет звездой, но по флангу готов носиться молниеносно.
Иньяки Уильямс, «Атлетик», НАП — Скорость 94
Патриот «Атлетика», который почти наверняка всю карьеру проведёт в родном клубе. Можете попробовать изменить его судьбу хотя бы в игре.
Франк Ачимпонг, «Шэньчжэнь», ЛВ — Скорость 94
Малоизвестный ганец, который с 2017 года играет в Китае. И бегает там быстрее всех — по крайней мере, в FIFA.
Рафа, «Бенфика», ПП — Скорость 94
Крепкий хавбек с хорошей скоростью.
Текеси Канамори, «Ависпа Фукуока», ПП — Скорость 94
Самый низкий рейтинг среди спринтеров, и потенциал — всего 64. Представитель чемпионата Японии.
Том Баркхейзен, «Престон», ПП — Скорость 94
Атакер из Чемпионшипа, который и в «Престон Норт Энд» редко попадает в состав.
Рейнер, «Санфречче Хиросима», ПП — Скорость 94
Бразилец, сменивший кучу клубов и приземлившийся в Японии. К 31 году сохранил топовую скорость (правда, в FIFA 22).
Линтон Майна, «Ганновер», ПП — Скорость 94
Техничный вингер, который вырастет до среднего достойного уровня — 81.
Жорж-Кевин Нкуду, «Бешикташ», ЛП — Скорость 94
«Тоттенхэму» не пригодился, в чемпионате Турции ему будет проще — там и защитники более медлительные.
Исмаила Сарр, «Уотфорд», ПВ — Скорость 94
В FIFA ему всё пророчат выход на топ-уровень (потенциал 88 в FIFA 21), но в жизни пока выходит трудновато.
Геррит Холтманн, «Бохум», ЛП — Скорость 94
Среднего уровня игрок (хотя в этом сезоне Бундеслиги в 4 матчах уже сделал 1+1) соответствующей команды — «Бохум». Зато шустрый!
Винисиус, «Реал», ЛВ — Скорость 95
FIFA пророчит Винисиусу статус звезды — общий рейтинг можно раскачать до 90. Скорость уже на обалденном уровне.
Ашраф Хакими, «ПСЖ», ПЗ — Скорость 95
Крайний защитник, способный успевать по всей бровке.
Дэниел Джеймс, «Лидс», ПП — Скорость 95
В «МЮ» не получилось, поэтому Джеймс поехал реализовывать свой «гоночный» потенциал в «Лидс».
Альфонсо Дэвис, «Бавария», ЛЗ — Скорость 96
Потенциально сильнейший крайний защитник мира.
Адама Траоре, «Вулверхэмптон», ПВ — Скорость 96
Траоре похож на паровоз: плотно сбитая гора мышц, которая ещё и невероятно разгоняется.
Килиан Мбаппе, «ПСЖ», НАП — Скорость 97
Попробуй догони.
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Самые быстрые игроки FIFA 22
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