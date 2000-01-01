10 лучших российских футболистов в FIFA 22 Ultimate Team
В игре вновь нет РПЛ, зато есть многие российские игроки. Мы собрали лучших по рейтингу.
ПЗ: Марио Фернандес. Рейтинг — 82
Марио становится лучшим российским игроком уже в четвёртой части FIFA подряд.
ВРТ: Игорь Акинфеев. Рейтинг — 80
Бывший капитан сборной России второй год подряд занимает второе место среди лучших российских игроков на данный момент.
ЦП: Александр Головин. Рейтинг — 79
Лучший легионер из России в FIFA 22. Третий год подряд рейтинг держится на одном уровне. Хотя в прошлой FIFA у него был достойный потенциал — 85.
ЦП: Роман Зобнин. Рейтинг — 78
Игрок «Спартака» стал лучшим полузащитником от клуба РПЛ в FUT.
АПЗ: Алексей Миранчук. Рейтинг — 78
Как и у Головина, в последних трёх частях FIFA рейтинг Миранчука не развивается и не падает.
ВРТ: Андрей Лунёв. Рейтинг — 78
Лунёв появился в FUT только благодаря переходу в немецкий клуб «Байер».
ВРТ: Маринато Гильерме. Рейтинг — 77
Второй по рейтингу представитель Бразилии в составе сборной России. Лучший игрок «Локомотива».
ЦЗ: Георгий Джикия. Рейтинг — 77
Лучший центральный защитник из России.
ЛП: Денис Черышев. Рейтинг — 76
Черышев продолжает играть в испанской Ла Лиге, но его рейтинг, к сожалению, остаётся на одном ровне.
Форвард: Фёдор Смолов. Рейтинг- 76
Рейтинг Смолова вернулся на уровень FIFA 16. А самая высокая оценка у него была в FIFA 18 — 81 балл.
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10 лучших российских футболистов в FIFA 22 Ultimate Team
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