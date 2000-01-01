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Киану Ривз в играх
Киану Ривз в играх
После анонса «Матрицы: Пробуждение» решили вспомнить, как актёра показывали в разных играх.
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Constantine: The Video Game (2005)
Constantine: The Video Game (2005)
Удивительно, но первое появление Киану Ривза в играх произошло не в «Матрице», а в игре по мотивам фильма «Константин».
The Matrix: Path of Neo (2005)
The Matrix: Path of Neo (2005)
«Матрица» последовала через несколько месяцев вместе с Path of Neo — ожидаемо, ведь Нео тут был главным героем.
Payday 2 (2014)
Payday 2 (2014)
А вот потом актёр пропал с радаров на многие годы, появившись в играх только в 2014-м после успеха «Джона Уика» с тематическим персонажем для Payday 2.
Fortnite (2019)
Fortnite (2019)
Через пять лет актёр предстал в том же образе Джона Уика в королевской битве Fortnite.
John Wick Hex (2019)
John Wick Hex (2019)
А спустя несколько месяцев появилась тактическая игра про Джона Уика — тут герой Киану Ривза получился несколько забавным.
Cyberpunk 2077 (2020)
Cyberpunk 2077 (2020)
Но самым громким появлением актёра стала Cyberpunk 2077 — тут он исполнил роль бунтаря Джонни Сильверхенда.
«Матрица: Пробуждение» (2022)
«Матрица: Пробуждение» (2022)
Сейчас вы видите модель актёра на Unreal Engine 5 для «Матрицы: Пробуждение».
Киану Ривз в играх
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