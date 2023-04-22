От Джона Уика до Беатрикс из «Убить Билла»: каких персонажей ждут в Mortal Kombat 12

Харизматичные герои и безумный, увлекательный геймплей, насыщенный фаталити и кровавыми комбо, — это именно то, за что мы так полюбили Mortal Kombat. И каждый раз, когда на пороге маячит новая часть, то главный вопрос, который возникает в среде фанатов, это какие персонажи попадут в неё.

Давайте оставим стандартных героев франшизы в покое и поговорим о возможных приглашённых персонах. В этой статье выделили именно тех приглашённых персонажей, которых игроки хотят увидеть в первую очередь.

Джон Уик

NetherRealm Studios планировала добиться появления Нео в Injustice, но фанаты Mortal Kombat были бы не прочь увидеть Киану Ривза и в более популярном файтинге студии. Только в качестве Джона Уика, а не Избранного.

Сам актёр не хотел бы видеть ни Нео, ни Джона Уика в Mortal Kombat. Против самой игры он ничего не имеет, но считает, что персонажи не должны существовать вне своих франшиз. Впрочем, спрашивать Ривза вряд ли кто-то станет. Разработчикам файтинга в любом случае предстоит решать этот вопрос с кинокомпанией Lionsgate, которой и принадлежит данная франшиза.

Видео доступно на YouTube-канале Matrix Inc. Права на видео принадлежат Lionhead.

Да, Уик — не звезда боевиков 90-х, как, например, Терминатор Арнольда Шварценеггера или Джон Рэмбо Сильвестра Сталлоне, но по духу он к ним наиболее близок. Персонаж невероятно искусен как в рукопашном бою, используя ножи, книги и карандаши для убийств, так и в дальнем бою, прилично орудуя пистолетами.

Шреддер

Главный враг Черепашек-ниндзя и лидер преступного синдиката, состоящего из бандитов и ниндзя, обладал бы приличным набором приёмов. Во время сражений Шреддер надевает свой суперкостюм, состоящий из прочного металла. Эта броня покрывает всё тело персонажа и включает шлем, наколенники, нагрудник и налокотники с прикреплёнными к ним острыми кинжалами.

Видео доступно на YouTube-канале TopMovies Scene. Права на видео принадлежат Universal.

Персонаж умеет восстанавливать свои раны намного быстрее, чем человек, способен летать и оставаться незаметным. А ещё Шреддер невероятно силён в рукопашном бою. И с точки зрения дизайна, и с точки зрения возможных приёмов он отлично вписался бы в жестокий мир Mortal Kombat. Но захочет ли этого Nickelodeon, привыкшая делать безобидные мультфильмы для детей?

Баффи, истребительница вампиров

Эд Бун рассказывал, что Баффи из сериала «Баффи — истребительница вампиров» неоднократно рассматривалась на роль гостевого персонажа в Mortal Kombat. Только вот почему её так и не добавили в серию, он не объяснил. Возможно, NetherRealm просто не договорилась с Disney по деньгам — именно последним сейчас и принадлежит этот сериал.

Видео доступно на YouTube-канале Moment HD. Права на видео принадлежат Disney.

Учитывая, что в игре ещё никогда не было гостевых женских персонажей, Баффи идеально подошла бы на роль первопроходца. Своими манерами она похожа на Джонни и Кэсси Кейдж. Даже в самых напряжённых ситуациях девушка реагирует на всё с юмором. Она отлично владеет боевыми искусствами и использует своё остроумие, чтобы заманить врагов в ловушки. Взорвать кого-то или разрубить пополам — для неё, в общем-то, не проблема.

Майкл Майерс и Призрачное лицо

В предыдущих частях Mortal Kombat можно поиграть за Джейсона Вурхиза, Кожаное лицо или Фредди Крюгера. А что, если добавить ещё двух маньяков, способных покалечить любого до неузнаваемости? Например, Майкла Майерса или Призрачное лицо.

Чисто концептуально оба персонажа похожи, так что вряд ли стоит ожидать, что и Майерс, и Призрачное лицо смогут соседствовать в рамках одной определённой части. Придётся выбирать кого-то одного.

Видео доступно на YouTube-канале Evolution Lab. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Главный антагонист фильмов ужасов «Крик» намного меньше, быстрее и подвижнее Майерса, но в остальном это два жестоких парня в маске, действующих примерно в одном стиле. Герои полагаются на эффект неожиданности и застают своих жертв врасплох тогда, когда те того не ждут.

И Призрачное лицо, и Майерс любят убивать ножом, но Майерс в этом плане более разнообразен. Иногда он откладывает нож в сторону и берётся за молоток.

Эш Уильямс

Главный герой «Зловещих мертвецов» должен был появиться ещё в Mortal Kombat 11, но из-за неозвученных проблем этого так и не произошло. Однако игроки не оставляют надежд и всё равно верят, что рано или поздно отважный парень с бензопилой появится в их любимой игре.

Видео доступно на YouTube-канале All Out Action. Права на видео принадлежат WB.

Несмотря на то что Эш выглядит как обычный человек, в его внешности есть кое-что, что роднит его с тем же Джаксом. У Эша нет одной руки — он потерял её в битве с заражёнными. Впоследствии на место потерянной руки герой поставил протез в виде настоящей бензопилы. Но, кроме смертоносного оружия ближнего боя, в арсенале персонажа есть обрез и кандарийский кинжал.

Пеннивайз

Пеннивайз из романа Стивена Кинга «Оно» впервые появился на больших экранах в начале 90-х в виде мини-сериала с Тимом Карри в главной роли, а затем в одноимённом фильме ужасов режиссёра Энди Мускетти 2017 года. После грандиозного успеха первого фильма «Оно», собравшего в прокате более $ 700 млн при бюджете в $ 35 млн, была выпущена вторая часть. До кассовых сборов первого фильма продолжение не добралось, но собрало $ 473 млн.

Видео доступно на YouTube-канале «Фанат Кино». Права на видео принадлежат WB.

Есть так много аргументов за добавление клоуна в MK. Во-первых, он — один из самых известных персонажей хорроров, а, как известно, герои ужастиков частенько попадают в файтинг. Во-вторых, фильмы с его участием имели большой успех. В-третьих, Пеннивайз смог бы получить разнообразные приёмы, основанные на манипуляции со временем и превращении в другие формы. И ещё — его внешность гармонично смотрелась бы на фоне того же Джокера.

Пинхед

Главный герой серии фильмов «Восставший из ада», покрытый страшными разрезами и вставленными в них булавками, уже давно привлекает фанатов франшизы из-за некоторой схожести с Шинноком и Куан Чи. То, что объединяет всех троих — это любовь к демоническим заклинаниям. Пинхеда было бы просто реализовать в игре, учитывая его богатый и разнообразный арсенал.

Видео доступно на YouTube-канале «Фанат Кино». Права на видео принадлежат Entertainment Film Distributors.

Возможности персонажа действительно безграничны: Пинхед способен не только призывать демонов, расчленять врагов тяжёлыми цепями с крюками, карабкаться по стенам и менять облик, но и вызывать любое орудие пыток из альтернативного измерения. Согласитесь, звучит заманчиво и интересно.

Безумный Макс или Фуриоза

И серия фильмов «Безумный Макс», и игровая франшиза Mortal Kombat принадлежат Warner Bros. Посему было бы логично увидеть какого-то персонажа из одной вселенной в другой. И вот здесь фанаты Mortal Kombat даже не знают, кого выбрать — и Макс, и Фуриоза достойны этого в равной степени.

Видео доступно на YouTube-канале «БэтМоменты». Права на видео принадлежат WB.

И Макс, и Фуриоза не обладают никакими сверхъестественными способностями, однако многое умеют. Первый способен метко кидаться ножами и прицельно стрелять из обреза, наносить мощные удары, быстро передвигаться и перекатываться. А Фуриоза — это настоящая пороховая бочка. Если её тронуть, то активируется режим ярости. Девушка начинает кидаться подручными средствами, больно бить и размахивать бионическим протезом.

Беатрикс Киддо («Чёрная мамба»)

Жестокая и уверенная в себе Беатрикс (она же «Чёрная мамба») из фильмов «Убить Билла» — одна из лучших героинь в истории творчества Тарантино, которую многие считают самой сильной женщиной из боевиков. И что, если бы она однажды появилась в Mortal Kombat в своём фирменном ярко-жёлтом комбинезоне с чёрными полосками по бокам? Тогда она точно попала бы в свою стихию, где нужно убивать жестоко и в то же время красиво.

Видео доступно на YouTube-канале FilmRepeat. Права на видео принадлежат Miramax.

И давайте честно: в Mortal Kombat очень не хватает персонажа, который использует меч в качестве своего основного оружия. А в этом деле Беатрикс нет равных: она ловко управляется с катаной и способна голыми руками вырывать противникам глаза. Отличная идея для эффектного фаталити, не правда ли?

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Mortal Kombat 12 выйдет до конца 2023 года, о чём уже официально сообщил руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. Первый показ файтинга должен состояться совсем скоро — вероятно, в мае.