Для фанатов «Бригады» и «Бумера»: «Слово пацана» — жестокий сериал про бандитские 90-е

В 90-х я был наивным мальчишкой из обычного подмосковного городка. На улицу ходил охотно, но с опаской: мелкие споры часто заканчивались разбитым лицом, ребята из разных дворов сходились в драке стенка на стенку, а соваться в соседний район вообще не стоило.

Впрочем, главной бедой была встреча с отморозками из мелких банд. Они словно коршуны кружили по улицам и искали жертву, которая останется без денег, часов и приличной обуви. Тогда эти ребята чувствовали себя королями, но затем разрушили свои жизни: кто-то угодил в тюрьму, кто-то погас из-за запрещённых веществ. Именно о таких бандитах, которые кошмарили нас в 90-х, рассказывает сериал «Слово пацана». Рассказывает, к слову, крайне умело!

Мы посмотрели первые три серии — текст написан по впечатлениям от них.

«Слово пацана»: где смотреть?

Первые два эпизода выйдут 9 ноября в онлайн-кинотеатрах Start и Wink. Дальше будут выпускать по одной серии в неделю — вплоть до 21 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

Вступить в стаю шакалов или выживать одному?

Главный герой Андрей — прилежный школьник, который отлично учится, играет на фортепьяно и радует маму. Увы, ему не повезло родиться в опасные времена в опасном районе. Быть хорошим парнем здесь мало: даже если следишь за языком и нормально себя ведёшь, всё равно отыщешь неприятности. Что тогда делать? Мать-одиночка не поможет, идти в полицию страшно, друзей-боксёров нет.

Столкнувшись с отморозками, которые каждый день портят жизнь, Андрей поддаётся соблазну и вступает в уличную банду. Жизнь тут же налаживается: негодяи больше не досаждают, за спиной стоят крепкие ребята, в кармане появляются деньги. Он больше не так называемый «чушпан», теперь он — пацан. Вот только путь пацана оказывается жестоким: на нём полно несправедливостей, потерь и угасающих надежд.

Главный герой Андрей Фото: Start

По атмосфере сериал напоминает приземлённый «Бумер» и «Бригаду», где в главных ролях не взрослые бандиты, а дерзкие новички. Они обманывают людей, отбирают деньги, воруют вещи — всё это под задорную музыку и с монологами о мечте, которая вот-вот сбудется. Однако с первых же кадров понимаешь, что ничего хорошего впереди не будет. Финалы стартовых эпизодов лишь подтверждают догадки: там и привод в полицию, и жестокое избиение.

Впрочем, депрессивным «Слово пацана» не назвать. Всё же в портфолио режиссёра Жоры Крыжовникова числятся позитивные «Горько» и «Лёд 2». Неудивительно, что в новом сериале есть шутки, озорные проделки, очаровательные свидания и другие жизнеутверждающие моменты. Правда, у зрителя всё равно будет ощущение, что герои идут в никуда.

Драки не избежать Фото: Start

Все актёры — натуральные бандиты

В «Слове пацана» хватает известных актёров. К примеру, известного бандита, который возвращается с войны и видит свернувших не туда товарищей, играет Илья Янковский. Вы видели его в «Фишере», «Топи», «Огне» и других хитах.

Персонаж Янковского кажется акробатом, который балансирует между преступным миром и обычным. Он дерётся, грабит дальнобойщиков, крышует бизнес, но не переступает черту и уважительно ко всем относится. Образ получился сложным — неудивительно, что его воплощает заметный актёр.

Также стоит отметить Павла Сергеева из «Такси под прикрытием» и «Шторма». Ему досталась роль полицейского, который доказывает: иногда люди с погонами хуже бандитов. Причём плохие дела он творит с отеческой заботой, что делает законника ещё ужаснее.

Илья Янковский со своими пацанами Фото: Start

Других персонажей играют новички, которых узнают только ярые фанаты кинематографа. К примеру, запоминающееся лицо Льва Зулькарнаева встречалось в недавней «Поехавшей» — там он тоже был преступником. Главных героев вроде Андрея и его товарища Марата вообще играют актёры почти без опыта.

Любопытно, что новичкам удалось вжиться в роль простых пацанов из 90-х. Они отлично изображают страх, волнение, радость и надежду. После премьеры «Слова пацана» их наверняка завалят предложениями.

Марат в исполнении Рузиля Минекаева Фото: Start

«Слово пацана»: стоит ли смотреть?

Если вы росли в 90-е и хотите вспомнить сложные времена, обратите на новинку внимание. Также «Слово пацана» понравится фанатам криминальных фильмов и сериалов вроде «Бумера» и «Бригады».

Оценка 3-х серий «Слово пацана» — 7,5/10

Понравилось

Драматичная история о подростках в тяжёлое время

Просмотр вызывает много эмоций

Актёры отлично справляются с ролями.

Не понравилось