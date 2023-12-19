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Когда выйдет последняя серия «Слово пацана»

Финал «Слова пацана» выйдет 21 декабря: переноса не будет
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Режиссёр Жора Крыжовников внезапно объявил, что последняя серия «Слова пацана» всё-таки выйдет вовремя — в четверг, 21 декабря, как изначально и планировалось.

Переноса не будет

Переноса не будет

Фото: Соцсети Жоры Крыжовника

Ранее создатели сериала рассказывали, что пересняли финал — посмотрев первые серии в моменты премьеры, Жора Крыжовников с командой поняли, что могут сделать последнюю серию ещё более острой и интересной. Однако изначально из-за этого пришлось переносить премьеру серии — в итоге всё выйдет вовремя.

«Слово пацана» — очень популярный сериал про жизнь подростков в конце 1980-х. Всего у шоу восемь серий, а будет ли второй сезон — неизвестно. Изначально предполагалось, что восьмую серию переснимали ради мостика ко второму сезону, но вроде как эти сведения оказались некорректными.

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