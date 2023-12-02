Будущее Fortnite: создатели раскрыли амбициозные планы на проект

После проведения события «Большой взрыв» Epic Games раскрыла свои амбициозные планы на Fortnite. Как и предполагали утечки, теперь Fortnite будет представлять собой сборник сотен тысяч игр — вдобавок к пользовательским их будут делать и профессиональные разработчики.

Всё стартует 7 декабря, когда команда Epic Games и LEGO Group запустят LEGO Fortnite — это полноценная игра про выживание и приключения в открытом мире со стилистикой кубиков LEGO. Проще говоря, это LEGO Minecraft.

Видео доступно на YouTube-канале LEGO Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Спустя 24 часа, 8 декабря, выйдет Rocket Racing — это аркадная гонка в духе Hot Wheels Unleashed, созданием которой занимается студия Psyonix (разработчики Rocket League). Полноценно игру представят на The Game Awards 2023 (начало 8 декабря в 4:00 мск).

Rocket Racing Фото: Epic Games

Ещё спустя сутки запустят «Фестиваль Fortnite», за разработку которого отвечает студия Harmonix, создатели Guitar Hero, Rock Band и Dance Central. На первом постере которого разместился музыкант The Weeknd. Его облик также можно будет купить.

«Фестиваль Fortnite» Фото: Epic Games

Как отмечает Epic Games, эти три игры — лишь начало. В событии «Большой взрыв» уже оставили намёк, что свою игру в Fortnite получат и малыши из Fall Guys. Однако пределу подобных игр нет: огромный инструментарий Fortnite позволяет делать свои игры и обычным людям — в общем-то, таких творений уже сотни тысяч.

Fortnite теперь позиционируют как фундамент большой метавселенной: где свои игры и цифровые проекты могут создавать абсолютно все.