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Потрясающее преображение Алины Загитовой
Потрясающее преображение Алины Загитовой
Знаменитая фигуристка из робкой девочки превратилась в сексуальную красотку. 
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Алина победила на Олимпиаде в Пхёнчхане в 15 лет. Скромная девочка очаровала миллионы россиян. 
Алина победила на Олимпиаде в Пхёнчхане в 15 лет. Скромная девочка очаровала миллионы россиян. 
В 17 лет Загитова приостановила карьеру и больше на лёд не выходила. В её активе все крупные титулы в фигурном катании. 
В 17 лет Загитова приостановила карьеру и больше на лёд не выходила. В её активе все крупные титулы в фигурном катании. 
Перестав соревноваться, Алина сосредоточилась на учёбе, съёмках для модных журналов и участии в рекламных проектах. 
Перестав соревноваться, Алина сосредоточилась на учёбе, съёмках для модных журналов и участии в рекламных проектах. 
Огромный резонанс вызвала работа Загитовой в качестве ведущей проекта «Ледниковый период». Фигуристка примерила несколько смелых образов. 
Огромный резонанс вызвала работа Загитовой в качестве ведущей проекта «Ледниковый период». Фигуристка примерила несколько смелых образов. 
Теперь Алина — настоящая звезда шоу-бизнеса. Ни один рейтинг самых красивых спортсменок не обходится без её участия. 
Теперь Алина — настоящая звезда шоу-бизнеса. Ни один рейтинг самых красивых спортсменок не обходится без её участия. 
К 19 годам Загитова превратилась в раскрепощённую и сексуальную девушку, которая сводит мужчин с ума. 
К 19 годам Загитова превратилась в раскрепощённую и сексуальную девушку, которая сводит мужчин с ума. 
Потрясающее преображение Алины Загитовой
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