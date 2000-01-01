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Самые откровенные наряды фигуристок
Самые откровенные наряды фигуристок
Экспрессивная Екатерина Боброва не стеснялась эпатировать публику.
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Комбинезон Александры Степановой для показательного номера вызвал бурные споры.
Комбинезон Александры Степановой для показательного номера вызвал бурные споры.
Номер Елизаветы Туктамышевой с раздеванием на льду — уже классика.
Номер Елизаветы Туктамышевой с раздеванием на льду — уже классика.
Американка Деби Томас предпочитала минимализм ещё в 1980-х.
Американка Деби Томас предпочитала минимализм ещё в 1980-х.
Наряд француженки Натали Пешала для канкана многим болельщикам показался чересчур вульгарным.
Наряд француженки Натали Пешала для канкана многим болельщикам показался чересчур вульгарным.
Красное платье канадки Танит Белбин с оголённым боком взбудоражило фанатов.
Красное платье канадки Танит Белбин с оголённым боком взбудоражило фанатов.
Евгения Медведева облачилась в смелый наряд из розового латекса на шоу в 2019 году.
Евгения Медведева облачилась в смелый наряд из розового латекса на шоу в 2019 году.
Ультракороткие платья были фишкой американки Николь Бобек.
Ультракороткие платья были фишкой американки Николь Бобек.
Самые откровенные наряды фигуристок
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