Самые откровенные наряды фигуристок
Экспрессивная Екатерина Боброва не стеснялась эпатировать публику.
Комбинезон Александры Степановой для показательного номера вызвал бурные споры.
Номер Елизаветы Туктамышевой с раздеванием на льду — уже классика.
Американка Деби Томас предпочитала минимализм ещё в 1980-х.
Наряд француженки Натали Пешала для канкана многим болельщикам показался чересчур вульгарным.
Красное платье канадки Танит Белбин с оголённым боком взбудоражило фанатов.
Евгения Медведева облачилась в смелый наряд из розового латекса на шоу в 2019 году.
Ультракороткие платья были фишкой американки Николь Бобек.
Самые откровенные наряды фигуристок
Читайте также