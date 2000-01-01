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Самые нелепые костюмы фигуристов
Самые нелепые костюмы фигуристов
От неудачных нарядов не застрахованы даже большие чемпионы. Как в этом вообще можно выходить на лёд?
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Выступление Оксаны Домниной и Максима Шабалина в образе аборигенов вызвало крупный скандал.
Выступление Оксаны Домниной и Максима Шабалина в образе аборигенов вызвало крупный скандал.
Сергей Воронов катался в костюме футбольного мяча. Удивительный креатив!
Сергей Воронов катался в костюме футбольного мяча. Удивительный креатив!
Алёна Савченко и Робин Шолковы были хороши в любых костюмах, но их наряды для «Арлекино» выглядели очень странно.
Алёна Савченко и Робин Шолковы были хороши в любых костюмах, но их наряды для «Арлекино» выглядели очень странно.
Юлия Липницкая после Олимпиады в Сочи искала более женственные образы. Но это платье — откровенный провал.
Юлия Липницкая после Олимпиады в Сочи искала более женственные образы. Но это платье — откровенный провал.
Немецкие танцоры Винклер и Розе обожали эпатировать публику. Чего стоят роботы в их исполнении!
Немецкие танцоры Винклер и Розе обожали эпатировать публику. Чего стоят роботы в их исполнении!
Костюм супергероя для соревновательной программы — очень необычный выбор. Но номер Александра Абта запомнился многим.
Костюм супергероя для соревновательной программы — очень необычный выбор. Но номер Александра Абта запомнился многим.
У Ирины Слуцкой было много ярких костюмов, но этот наряд можно признать самым нелепым.
У Ирины Слуцкой было много ярких костюмов, но этот наряд можно признать самым нелепым.
Ну, и куда без легендарного SexBomb от Евгения Плющенко. Треш, ставший классикой.
Ну, и куда без легендарного SexBomb от Евгения Плющенко. Треш, ставший классикой.
Самые нелепые костюмы фигуристов
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