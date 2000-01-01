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Аделину Сотникову просто не узнать!
Аделину Сотникову просто не узнать!
В чём секрет преображения олимпийской чемпионки?
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Аделина часто радует поклонников роскошными фотографиями. Красивые снимки приводят фанатов в восторг.
Аделина часто радует поклонников роскошными фотографиями. Красивые снимки приводят фанатов в восторг.
Некоторые подписчики удивляются тому, насколько сильно изменилась внешность фигуристки с момента триумфа на Олимпиаде в Сочи.
Некоторые подписчики удивляются тому, насколько сильно изменилась внешность фигуристки с момента триумфа на Олимпиаде в Сочи.
Несложно заметить, что сейчас Аделина действительно выглядит иначе.
Несложно заметить, что сейчас Аделина действительно выглядит иначе.
Многие болельщики уверены, что Аделина с тех пор заметно похорошела.
Многие болельщики уверены, что Аделина с тех пор заметно похорошела.
По фотографиям девушки в «Инстаграме» видно, что она любит экспериментировать со стилем.
По фотографиям девушки в «Инстаграме» видно, что она любит экспериментировать со стилем.
Некоторые поклонники фигуристки обеспокоены изменениями в её внешности. «Что ты сделала с лицом?», — спрашивает один из подписчиков.
Некоторые поклонники фигуристки обеспокоены изменениями в её внешности. «Что ты сделала с лицом?», — спрашивает один из подписчиков.
Но Сотникова уверяет, что не пользуется филлерами, ботоксом и другими косметологическими ухищрениями.
Но Сотникова уверяет, что не пользуется филлерами, ботоксом и другими косметологическими ухищрениями.
Аделину Сотникову просто не узнать!
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