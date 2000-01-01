Американский журналист ополчился на дочь Тутберидзе
Победа Дэвис и Смолкина на турнире в Польше спровоцировала скандал. За рубежом Диану открыто обвиняют в блате.
На Warsaw Cup — 2021 Дэвис и Смолкин установили три личных рекорда. По сумме дуэт увеличил свой лучший результат на 9 баллов. Такой прогресс уникален для танцев на льду.
В Польше Диана и Глеб получили всего на 0,39 балла меньше, чем вторая пара России Александра Степанова и Иван Букин на Гран-при Франции.
За рубежом оказались в недоумении из-за стремительного прогресса Дэвис и Смолкина. Феноменальные результаты Дианы связывают с покровительством Тутберидзе.
Ведущий подкаста TheSkatingLesson Дэйв Лис ополчился на дочь Тутберидзе.
«Пара Дэвис и Смолкин внезапно ворвалась в мировую элиту. Магия началась в прошлом сезоне, после того как судьи сходили поужинать с Этери Тутберидзе на её день рождения», — уверяет Лис.
«Номер один в пирамиде Тутберидзе — лучшая дочь! Официально вторые среди танцоров на льду всей матушки России! Диана Дэвис собственной персоной», — сказал Лис в своём подкасте.
«Диана Дэвис по баллам выше Степановой? Что!? Теперь больше нет вопросов о соревновании Дэвис с Морозов. У Аннабель 68 баллов, а здесь у Дианы 81. Это нечестный спорт», — сетует Лис.
В недоумении от результатов танцевальных турниров в Польше и Франции осталась и фигуристка Меган Дюамель: «Хотелось бы мне посидеть с некоторыми судьями и послушать, как они мне объяснят эти оценки».
Американский журналист ополчился на дочь Тутберидзе
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