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Как фигуристки проводят новогодние праздники
Как фигуристки проводят новогодние праздники
Туктамышева уехала на сборы в Эстонию. А Медведева с Загитовой развлекают зрителей в ледовых шоу.
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Фигуристам не до отдыха даже в новогодние праздники. Многие из них вышли на тренировки уже 2 января. Остальные же трудятся в ледовых шоу.
Фигуристам не до отдыха даже в новогодние праздники. Многие из них вышли на тренировки уже 2 января. Остальные же трудятся в ледовых шоу.
«Хочу кушать салаты и пить шампанское! А не вот это всё», — сетует Елизавета Туктамышева. 3 января фигуристка уехала на сборы группы Алексея Мишина в Эстонию.
«Хочу кушать салаты и пить шампанское! А не вот это всё», — сетует Елизавета Туктамышева. 3 января фигуристка уехала на сборы группы Алексея Мишина в Эстонию.
Были замечены на катке и звёзды «Хрустального». Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова уже вовсю готовятся к чемпионату Европы.
Были замечены на катке и звёзды «Хрустального». Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова уже вовсю готовятся к чемпионату Европы.
Тренируется перед поездкой в Таллин и Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым.
Тренируется перед поездкой в Таллин и Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым.
Юлия Липницкая, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Ясмина Кадырова участвовали в шоу Евгения Плющенко «Золушка» в Санкт-Петербурге.
Юлия Липницкая, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Анастасия Гулякова и Ясмина Кадырова участвовали в шоу Евгения Плющенко «Золушка» в Санкт-Петербурге.
Не сидит без работы и Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира играет роль Герды в шоу Ильи Авербуха «Снежная королева».
Не сидит без работы и Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира играет роль Герды в шоу Ильи Авербуха «Снежная королева».
Алина Загитова поставила себе амбициозную цель на год — больше участвовать в телепроектах в качестве ведущей. Но январь фигуристка начала с работы в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Алина Загитова поставила себе амбициозную цель на год — больше участвовать в телепроектах в качестве ведущей. Но январь фигуристка начала с работы в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Как фигуристки проводят новогодние праздники
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