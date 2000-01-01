Они не тренировались у Тутберидзе, но тоже рано закончили со спортом
Таких фигуристок больше, чем вы думаете.
Алиса Лью внезапно решила завершить карьеру в 16
Американка только что выступила на первой Олимпиаде, завоевала бронзу чемпионата мира и имела перспективы на дальнейший успех, но выбрала учёбу и семью.
Тара Липински: выиграла ОИ и ЧМ, завершила в 15
На Олимпиаде-1998 в Нагано Липински была лучшей среди одиночниц, но после этого решила посвятить себя профессиональным ледовым шоу.
Оксана Баюл: выиграла ОИ и завершила в 16
Сейчас Баюл задевает учениц Тутберидзе в соцсетях, но сама она завершила карьеру очень рано, после сенсационной победы в Лиллехаммере-1994.
Аделина Сотникова: последний раз соревновалась в 19
Первая олимпийская чемпионка в женском одиночном из России не так долго каталась после своей победы в Сочи — а затем долго решалась на официальное объявление.
Людмила Нелидина: прыгнула тройной аксель и завершила в 17
Эта фигуристка первой из россиянок прыгнула тройной аксель на международных стартах и учила четверные, но здоровье не позволило построить долгую карьеру.
Елена Радионова: последний раз выступала в 19 лет
Ученица Инны Гончаренко и Елены Буяновой подавала большие надежды и брала бронзу чемпионата мира, но из-за травм последний раз появилась на льду в 19 лет.
Сара Хьюз: выиграла ОИ в 16 лет и завершила через год
Фигуристка, «отобравшая» золото у Ирины Слуцкой на ОИ-2002, достаточно быстро закончила после этой победы и поступила в Йельский университет.
Анна Погорилая: из-за травм завершила кататься к 19 годам
В карьере Погорилой были медали чемпионатов мира и Европы, но из-за травмы спины фигуристка не смогла рассчитывать на длительную карьеру.
Не только у Тутберидзе завершают рано
Фигуристки из разных стран заканчивают карьеры рано. Все выиграли, переключились на учёбу, травмы слишком тяжёлые — всё это может быть причиной повесить коньки на гвоздь.
Дело совсем не в Тутберидзе? Фигуристки-чемпионки, закончившие слишком рано
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