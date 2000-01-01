«Танцы в зале раскрепощают движения». Все программы Туктамышевой, восхитившие публику

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От стюардессы до свободной женщины: ярчайшие программы Елизаветы Туктамышевой
От стюардессы до свободной женщины: ярчайшие программы Елизаветы Туктамышевой
Лиза как никто умеет быть запоминающейся и свободной.
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Туктамышева рассказала о работе над хореографией в новой программе
Туктамышева рассказала о работе над хореографией в новой программе
На днях Елизавета показала, как отрабатывает в зале хореографию для новой короткой программы Freedom, поставленной Адамом Соля для сезона-2022/2023.
«Со временем программа начинает выглядеть так, как задумывал её постановщик. Вообще, танцы в зале очень развивают и раскрепощают движения», — написала Туктамышева.
«Со временем программа начинает выглядеть так, как задумывал её постановщик. Вообще, танцы в зале очень развивают и раскрепощают движения», — написала Туктамышева.
В карьере Туктамышевой было много раскрепощающих программ
В карьере Туктамышевой было много раскрепощающих программ
После Олимпиады в Пхёнчхане Лиза окончательно нашла свой стиль, который начал прослеживаться во многих её программах.
Catgroove (произвольная программа сезона-2018/2019)
Catgroove (произвольная программа сезона-2018/2019)
Эта произвольная программа от Татьяны Прокофьевой Лизе очень идёт: под зажигательный ритм фигуристка не только показывает техническую составляющую, но и отлично танцует.
Oblivion (короткая программа сезона-2021/2022)
Oblivion (короткая программа сезона-2021/2022)
Илья Авербух создал для Туктамышевой идеальное танго к олимпийскому сезону: Oblivion в карьере получился со второго раза и позволил показать чувственность фигуристки.
Arabia (произвольная программа сезона-2021/2022)
Arabia (произвольная программа сезона-2021/2022)
«Восточная дискотека», как эту программу прозвали фанаты, вобрала в себя все сильные стороны Лизы: и отсылки к восточной хореографии, и зажигательную дорожку, и общение с залом.
Shallow (показательный номер)
Shallow (показательный номер)
Лирика в зелёном платье под музыку из фильма «Звезда родилась» — этот номер тронул многих болельщиков до слёз.
Toxic (показательный номер)
Toxic (показательный номер)
Этот номер Елизаветы уже стал легендой в мире фигурного катания. Фигуристка до сих пор иногда перевоплощается в стюардессу, приводя в восторг зрительный зал.
Destination Calabria (показательный номер)
Destination Calabria (показательный номер)
Дебют этого номера состоялся на чемпионате России — 2020 в Красноярске. Здесь Туктамышева не только заигрывает с публикой, но и активно использует музыкальные инструменты.
«Мулен Руж» (показательный номер)
«Мулен Руж» (показательный номер)
Самый новый показательный Лизы — со сменой костюма на яркое красное платье, с игрой аксессуарами и снова с акцентом на работу с публикой, что фигуристка умеет делать очень хорошо.
Freedom (короткая программа сезона-2022/2023)
Freedom (короткая программа сезона-2022/2023)
Адам Соля создал новую Туктамышеву после непопадания на Олимпиаду в Пекине. В этой программе Елизавета по-настоящему свободная.
«Танцы в зале раскрепощают движения». Все программы Туктамышевой, восхитившие публику
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