«Сейчас Косторная — никто». Резонансные слова хореографа Тутберидзе

Второй шанс от Тутберидзе

По мнению хореографа, Алёна поработала в группе не так, как надо. «Этери же не просто так будет прощаться, согласись. Она дала второй шанс, но в итоге началось всё то же самое. В этой команде такое терпеть не будут», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».