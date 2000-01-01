Какими громкими цитатами Алексей Железняков провожал учениц Тутберидзе?
Когда команда Этери Георгиевны молчит, своё мнение высказывает хореограф.
Чемпионка Европы — никто
«Коcторная давно не появляетcя на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а cейчаc она никто», — заявил Железняков «Матч ТВ» сразу после ухода Алёны.
Интервью Алёны наделало шума
Слова Косторной о том, что она якобы плохо влияла на группу Тутберидзе, не остались незамеченными. «В этом случае нужно не интервью обиженной девчонки давать, а выводы соответствующие делать», — сказал хореограф Metaratings.
Новый балласт Буяновой?
«Буянова — это классный тренер! Но для Елены Косторная такой балласт. Я ей не завидую. Карьера Косторной закончилась на её мизинце», — скептически отмечал Железняков в комментарии «Спорт-экспрессу».
Второй шанс от Тутберидзе
По мнению хореографа, Алёна поработала в группе не так, как надо. «Этери же не просто так будет прощаться, согласись. Она дала второй шанс, но в итоге началось всё то же самое. В этой команде такое терпеть не будут», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».
Переход Трусовой — нож в спину
«Тут вопиющий факт полного неуважения, это называется воткнуть нож в спину. Кто думает иначе, ваше полное право», — отмечал Железняков о переходе Трусовой в своих соцсетях.
Лучшая среди худших?
Хореограф открыто сомневался в успехах Трусовой у Плющенко. «Сашу, как и всех наших девочек, подстёгивала сильнейшая конкуренция в команде, вот где настоящий двигатель прогресса. А что будет теперь? Лучшая среди худших?» — говорил он «СЭ».
Любимое выражение Железнякова
«Спортсмены, как только начинает не получаться, бегают от тренера к тренеру. Ищут счастья, а вернее, как я люблю говорить, ищут попу в темноте», — говорил Железняков о переходах фигуристов. И потом не раз повторял фразу про темноту.
«Сейчас Косторная — никто». Резонансные слова хореографа Тутберидзе
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