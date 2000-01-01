На каких машинах ездят фигуристы? Плющенко рассекал на «Порше» прямо по катку

Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Какие машины предпочитают Загитова, Медведева и другие российские фигуристы?
Какие машины предпочитают Загитова, Медведева и другие российские фигуристы?
Наблюдается серьёзная любовь к «Мини Куперу» и «Мерседесу».
AMP-версия
Плющенко — любитель люкса
Плющенко — любитель люкса
Евгений Плющенко любит «Порше», поэтому его часто можно увидеть на машинах именно этой марки.
На кабриолете — на лёд
На кабриолете — на лёд
Однажды Плющенко даже выехал на зелёном кабриолете на лёд катка в своей академии! Для этой шалости тренер выбрал Porshe 911 Turbo Cabriolet.
Чемпионке Пекина Щербаковой — китайский бренд
Чемпионке Пекина Щербаковой — китайский бренд
Анна Щербакова совсем недавно стала амбассадором нового автомобиля от бренда Chery. Фигуристке уже исполнилось 18 лет, так что, возможно, мы скоро увидим её за рулём.
Петербурженка Нугуманова поддерживает «Мерседес»
Петербурженка Нугуманова поддерживает «Мерседес»
Елизавета Нугуманова уже давно является амбассадором официального дилера Mercedes-Benz в Петербурге.
Ягудин тоже выбирает «Мерседес»
Ягудин тоже выбирает «Мерседес»
После украденного Porsche Cayenne и других марок Алексей Ягудин пришел к бренду Mercedez-Benz. «Для меня это лучшая машина, «Мерседес» в целом. Почему? Мне просто нравится», – рассказывал фигурист в шоу «50 вопросов».
Медведевой подарили красный «Мини Купер»
Медведевой подарили красный «Мини Купер»
Фигуристка получила красный «Мини» в подарок на 22-летие. Права у спортсменки есть, однако недавно она призналась, что за руль ещё так и не села: пока девушку спасает мама.
Загитова ездит на «Мерседесе»… а может быть, и нет
Загитова ездит на «Мерседесе»… а может быть, и нет
Алина Загитова получила права уже давно и водит машину сама. В своих соцсетях фигуристка показывала фото за рулем машины марки Mercedes.
Туктамышева вовремя купила «Мини»
Туктамышева вовремя купила «Мини»
Елизавета Туктамышева была амбассадором BMW, а сейчас ездит по Петербургу на «Мини Купере». «Вовремя купила», – отметила фигуристка в марте этого года.
На каких машинах ездят фигуристы? Плющенко рассекал на «Порше» прямо по катку
Читайте также
Российские спортсмены, сменившие гражданство
Российские спортсмены, сменившие гражданство
Громкие цитаты Железнякова об ученицах Тутберидзе
Громкие цитаты Железнякова об ученицах Тутберидзе
С кем сводили Алину Загитову
С кем сводили Алину Загитову
Все эксперименты Косторной с внешностью
Все эксперименты Косторной с внешностью
Как Загитова экспериментирует в показательных
Как Загитова экспериментирует в показательных
Влюбленные пары российской фигурки
Влюбленные пары российской фигурки
Самые дерзкие выходки фигуриста Малинина
Самые дерзкие выходки фигуриста Малинина
Экстремальные увлечения российских фигуристок
Экстремальные увлечения российских фигуристок
Как фигуристы заводят публику на шоу?
Как фигуристы заводят публику на шоу?
Главные успехи чемпионки Европы Софьи Самодуровой
Главные успехи чемпионки Европы Софьи Самодуровой
Что едят российские фигуристки
Что едят российские фигуристки
Милые детские программы Камилы Валиевой
Милые детские программы Камилы Валиевой
Самые яркие программы Туктамышевой
Самые яркие программы Туктамышевой
10 вещей, нужных любому фигуристу
10 вещей, нужных любому фигуристу
5 картин о спорте, которые запутают ваш мозг
5 картин о спорте, которые запутают ваш мозг
Кто из фигуристов уже исполнял пятерные прыжки
Кто из фигуристов уже исполнял пятерные прыжки
© championat.com 2000–2022