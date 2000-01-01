Какие машины предпочитают Загитова, Медведева и другие российские фигуристы?
Наблюдается серьёзная любовь к «Мини Куперу» и «Мерседесу».
Плющенко — любитель люкса
Евгений Плющенко любит «Порше», поэтому его часто можно увидеть на машинах именно этой марки.
На кабриолете — на лёд
Однажды Плющенко даже выехал на зелёном кабриолете на лёд катка в своей академии! Для этой шалости тренер выбрал Porshe 911 Turbo Cabriolet.
Чемпионке Пекина Щербаковой — китайский бренд
Анна Щербакова совсем недавно стала амбассадором нового автомобиля от бренда Chery. Фигуристке уже исполнилось 18 лет, так что, возможно, мы скоро увидим её за рулём.
Петербурженка Нугуманова поддерживает «Мерседес»
Елизавета Нугуманова уже давно является амбассадором официального дилера Mercedes-Benz в Петербурге.
Ягудин тоже выбирает «Мерседес»
После украденного Porsche Cayenne и других марок Алексей Ягудин пришел к бренду Mercedez-Benz. «Для меня это лучшая машина, «Мерседес» в целом. Почему? Мне просто нравится», – рассказывал фигурист в шоу «50 вопросов».
Медведевой подарили красный «Мини Купер»
Фигуристка получила красный «Мини» в подарок на 22-летие. Права у спортсменки есть, однако недавно она призналась, что за руль ещё так и не села: пока девушку спасает мама.
Загитова ездит на «Мерседесе»… а может быть, и нет
Алина Загитова получила права уже давно и водит машину сама. В своих соцсетях фигуристка показывала фото за рулем машины марки Mercedes.
Туктамышева вовремя купила «Мини»
Елизавета Туктамышева была амбассадором BMW, а сейчас ездит по Петербургу на «Мини Купере». «Вовремя купила», – отметила фигуристка в марте этого года.
На каких машинах ездят фигуристы? Плющенко рассекал на «Порше» прямо по катку
Читайте также
Российские спортсмены, сменившие гражданство
Громкие цитаты Железнякова об ученицах Тутберидзе
С кем сводили Алину Загитову
Все эксперименты Косторной с внешностью
Как Загитова экспериментирует в показательных
Влюбленные пары российской фигурки
Самые дерзкие выходки фигуриста Малинина
Экстремальные увлечения российских фигуристок
Как фигуристы заводят публику на шоу?
Главные успехи чемпионки Европы Софьи Самодуровой
Что едят российские фигуристки
Милые детские программы Камилы Валиевой
Самые яркие программы Туктамышевой
10 вещей, нужных любому фигуристу
5 картин о спорте, которые запутают ваш мозг
Кто из фигуристов уже исполнял пятерные прыжки