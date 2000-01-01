Как российские одиночницы пробуют парное катание?
Косторная не боится высоких поддержек, а Медведева – даже выбросов!
Алёна Косторная
Если год назад Алёна репетировала с Даниилом Самсоновым поддержки на песке, то сейчас всё гораздо серьёзнее: на шоу Плющенко фигуристка показала тодес и высокую поддержку уже на льду! Помог парник Константин Гаврин.
Александра Трусова
Для тура «Союз чемпионов» Трусова подготовила парный номер со своим бывшим тренером Дмитрием Михайловым. В самой программе есть танцевальная поддержка, а на общем выходе Трусова и Михайлов продемонстрировали ещё одну.
Аделина Сотникова
Сотникова прикоснулась к парному катанию в проекте «Ледниковый период» в 2016 году. В паре с актёром Александром Соколовским Аделина дошла до финала и выиграла сезон.
Евгения Медведева
В 2021-м парное катание попробовала и Евгения Медведева. Высокие поддержки, тодес и даже выброс – всё это спортсменка освоила перед шоу «Анна Каренина».
Алина Загитова
Для шоу парные элементы освоила и Алина Загитова – в номерах с партнёрами она участвовала и в «Спящей красавице», и в «Руслане и Людмиле», и в «Аленьком цветочке».
Камила Валиева
В прошлом году Валиева пробовала поддержки и даже подкрут с паре с Георгием Куницей во время отпуска. Скоро Камиле предстоит участие в шоу «Аленький цветочек», где фигуристку также ждут парные элементы.
Анна Щербакова
Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном пока только получала предложения перейти в пары. Например, от Тамары Москвиной: «С мальчиком кататься веселее, есть с кем поссориться и поулыбаться».
«С мальчиком кататься веселее». Как Валиева, Трусова и другие одиночницы идут в пары?
Читайте также
Безумные теории о смене гражданства фигуристок
Эти фигуристы поменяли Россию на США
Кто такой Дэйв Лис?
Яркие предложения руки и сердца от фигуристов
Новые виды спорта для российских фигуристок
Увидим ли мы Анну Щербакову в новом сезоне?
Будет ли Валиева соревноваться в новом сезоне?
Выйдет ли Александра Трусова в новом сезоне?
Эти фигуристы удивили продолжением карьеры
Фигуристы, снимавшиеся в кино и сериалах
Жаркие танцы Медведевой на вечеринке
Какие фигуристы пробовали себя в вокале?
Кто из фигуристов ушёл после Олимпиады?
На каких машинах ездят российские фигуристы?
Российские спортсмены, сменившие гражданство
Громкие цитаты Железнякова об ученицах Тутберидзе