«С мальчиком кататься веселее». Как Валиева, Трусова и другие одиночницы идут в пары?

Алёна Косторная

Если год назад Алёна репетировала с Даниилом Самсоновым поддержки на песке, то сейчас всё гораздо серьёзнее: на шоу Плющенко фигуристка показала тодес и высокую поддержку уже на льду! Помог парник Константин Гаврин.