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Как российские одиночницы пробуют парное катание?
Как российские одиночницы пробуют парное катание?
Косторная не боится высоких поддержек, а Медведева – даже выбросов!
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Алёна Косторная
Алёна Косторная
Если год назад Алёна репетировала с Даниилом Самсоновым поддержки на песке, то сейчас всё гораздо серьёзнее: на шоу Плющенко фигуристка показала тодес и высокую поддержку уже на льду! Помог парник Константин Гаврин.
Александра Трусова
Александра Трусова
Для тура «Союз чемпионов» Трусова подготовила парный номер со своим бывшим тренером Дмитрием Михайловым. В самой программе есть танцевальная поддержка, а на общем выходе Трусова и Михайлов продемонстрировали ещё одну.
Аделина Сотникова
Аделина Сотникова
Сотникова прикоснулась к парному катанию в проекте «Ледниковый период» в 2016 году. В паре с актёром Александром Соколовским Аделина дошла до финала и выиграла сезон.
Евгения Медведева
Евгения Медведева
В 2021-м парное катание попробовала и Евгения Медведева. Высокие поддержки, тодес и даже выброс – всё это спортсменка освоила перед шоу «Анна Каренина».
Алина Загитова
Алина Загитова
Для шоу парные элементы освоила и Алина Загитова – в номерах с партнёрами она участвовала и в «Спящей красавице», и в «Руслане и Людмиле», и в «Аленьком цветочке».
Камила Валиева
Камила Валиева
В прошлом году Валиева пробовала поддержки и даже подкрут с паре с Георгием Куницей во время отпуска. Скоро Камиле предстоит участие в шоу «Аленький цветочек», где фигуристку также ждут парные элементы.
Анна Щербакова
Анна Щербакова
Олимпийская чемпионка Пекина в женском одиночном пока только получала предложения перейти в пары. Например, от Тамары Москвиной: «С мальчиком кататься веселее, есть с кем поссориться и поулыбаться».
«С мальчиком кататься веселее». Как Валиева, Трусова и другие одиночницы идут в пары?
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