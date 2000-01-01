Все ли на месте? Какие сюрпризы преподнёс состав сборной России по фигурке на новый сезон

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Все неожиданности нового состава сборной России по фигурному катанию
Все неожиданности нового состава сборной России по фигурному катанию
Списки на сезон-2022/2023 уже утвердил Минспорт, и в нём есть определённые сюрпризы.
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Олимпийское трио на месте
Олимпийское трио на месте
Валиева, Щербакова и Трусова значатся в списках основы, что косвенно может говорить о том, что девушки собираются идти в сезон. Также в списке у девушек Туктамышева, Муравьёва и Петросян.
Переход Косторной, кажется, оформлен окончательно
Переход Косторной, кажется, оформлен окончательно
Косторная попала в резерв сборной с серебром этапа Гран-при. Спортивным клубом Алёны значится ЦСКА, а тренером – Елена Германовна Буянова, так что испытаельный срок, скорее всего, завершился успешно.
Почему в основе Самарин, а не Игнатов?
Почему в основе Самарин, а не Игнатов?
Здесь сыграло роль место на ЧР: Макар стал лишь 10-м, а Александр – 6-м. Хотя на этапах Гран-при у Игнатова результаты лучше, а также есть победа в финале Кубка России. Также в основе Кондратюк, Коляда, Гуменник, Мозалёв и Семененко.
Почему Муравьёва во взрослых, а Самоделкина в юниорах?
Почему Муравьёва во взрослых, а Самоделкина в юниорах?
Муравьёва и Самоделкина очень ровно шли по сезону: на первенстве и чемпионате России выше была Самоделкина, но Муравьёва выиграла золото юниорского Гран-при и вышла в финал серии. Это могло сыграть роль при формировании составов.
Синицына, Ковалёв и Яблоков ещё в юниорах
Синицына, Ковалёв и Яблоков ещё в юниорах
В основе юниорской сборной значится Ксения Синицына, уже вышедшая на взрослый уровень. Всё ещё в юниорском составе числятся Артём Ковалёв, Илья Яблоков и Глеб Лутфуллин.
Как выглядит сборная в танцах на льду после всех распадов?
Как выглядит сборная в танцах на льду после всех распадов?
Помимо трёх пар, которые были на Олимпиаде, в сборную также попали Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и вышедшие из юниоров Ирина Хавронина/Дарио Чиризано.
Семененко — всё ещё КМС
Семененко — всё ещё КМС
Любопытная деталь закралась в список мужской основной команды: Евгений Семененко, несмотря на медаль взрослого этапа Гран-при, попадание в топ-8 на ОИ и в топ-5 на ЧЕ, всё ещё имеет звание кандидата в мастера спорта.
Самодурова и Алёшин — в списке тренеров сборной
Самодурова и Алёшин — в списке тренеров сборной
Только что закончившие свои карьеры Софья и Кирилл перешли на тренерскую работу. Теперь они являются специалистами группы Алексея Мишина и значатся тренерами сборной России.
Все ли на месте? Какие сюрпризы преподнёс состав сборной России по фигурке на новый сезон
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