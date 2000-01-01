«Сказали б раньше — решил бы, что это безумие». В каких необычных вузах учатся фигуристы?

В каких необычных вузах учатся российские фигуристы?
Алина Загитова постигает продюсирование, Евгений Семененко – медицину, а Марк Кондратюк – гостиничное дело.
Алексей Мишин – ЛЭТИ
Первое образование великого тренера – инженерное, Алексей Николаевич окончил факультет автоматики и вычислительной техники.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – РАНХИГС
Дмитрий уже окончил бакалавриат по специальности «Государственное и муниципальное управление», а Александра сейчас осваивает журналистику на факультете социальных технологий.
Алина Загитова – РАНХИГС
Московский РАНХИГС выбрала и Алина Загитова: она поступила в 2020-м на программу «Продюсирование и культурная политика».
Илья Миронов – МГУ, механико-математический факультет
Пáрник Илья Миронов в 2019 году поступил на мехмат в МГУ, правда, пришлось на первом курсе брать академический отпуск из-за подготовки к юношеским Олимпийским играм.
Бетина Попова, Мария Сотскова – ГИТИС
Некоторые фигуристки выбирают путь хореографа: балетмейстерский факультет ГИТИСа окончили Бетина Попова и Мария Сотскова, сейчас там учится Софья Шевченко.
Алёна Косторная – Московский институт психоанализа
Параллельно с учёбой в РГУФКе Алёна Косторная учится на психолога в специализированном вузе.
Евгений Семененко – Первый медицинский им. Павлова
Совмещать спорт и обучение в медицинском невозможно, но Евгений это делает. «Если бы мне сказали раньше, сколько всего предстоит учить, сдавать и при этом заниматься фигурным катанием, то решил бы, что это безумие», – отмечал фигурист.
Марк Кондратюк – РЭУ им. Плеханова
Перед стартом олимпийского сезона Кондратюк поступил в РЭУ им. Плеханова на специальность «Гостиничное дело», после чего планировал переводиться на спортивный менеджмент.
Диана Дэвис/Глеб Смолкин – Астраханский технический (АГТУ)
В прошлом сезоне раскрылось, что Диана и Глеб учатся в АГТУ. Дэвис – в колледже при университете на юридическом отделении, Смолкин – в институте рыбного хозяйства, биологии и природопользования (направление «Физическая культура»).
«Сказали б раньше — решил бы, что это безумие». В каких необычных вузах учатся фигуристы?
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