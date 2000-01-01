«Сказали б раньше — решил бы, что это безумие». В каких необычных вузах учатся фигуристы?

Евгений Семененко – Первый медицинский им. Павлова

Совмещать спорт и обучение в медицинском невозможно, но Евгений это делает. «Если бы мне сказали раньше, сколько всего предстоит учить, сдавать и при этом заниматься фигурным катанием, то решил бы, что это безумие», – отмечал фигурист.