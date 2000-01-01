Успехи у Тутберидзе, травмы и пропажи. Где сейчас фигуристы шоу «Ледниковый период. Дети»?

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Где сейчас фигуристы из проекта «Ледниковый период. Дети»?
Где сейчас фигуристы из проекта «Ледниковый период. Дети»?
Уже прошло три года с окончания второго, последнего сезона шоу на данный момент.
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Арсений Федотов
Арсений Федотов
Победитель первого сезона проекта продолжает тренироваться у Этери Тутберидзе, в прошлом сезоне парень выиграл практически все соревнования, в которых участвовал.
Елизавета Берестовская
Елизавета Берестовская
Победительница проекта среди девушек освоила четверной тулуп в группе Сергея Давыдова, однако в прошлом сезоне фигуристку преследовали травмы, поэтому Лиза почти не соревновалась.
Софья Акатьева
Софья Акатьева
На проекте Софья заняла лишь третье место, но в официальных соревнованиях на юниорском уровне была лучшей: дважды выиграла первенство России, приземлив три квада и тройной аксель в одной программе.
Анастасия Зинина
Анастасия Зинина
Трогательный номер про маму оценили более миллиона зрителей. От Светланы Пановой Зинина сначала ушла в «Ангелы Плющенко», но недавно произошло громкое расставание. Сейчас Настя – в
«Армии фигурного катания» у Алексея Василевского.
Мария Реброва
Мария Реброва
Номер этой фигуристки в образе Харли Квинн собрал более 28 млн просмотров. В 2020 году фигуристка переехала из Костромы в Москву и начала тренироваться в ЦСКА, но серьёзных успехов пока не добилась.
Максим Белявский
Максим Белявский
В группе Сергея Давыдова в ЦСКА Максим активно напрыгивал четверные, но по окончании сезона-2021/2022 решил прекратить сотрудничество с тренером и перебрался в СШОР «Москвич».
Анастасия Марасанова
Анастасия Марасанова
«Летучий корабль» Насти посмотрели почти 2,5 млн человек. Сейчас фигуристка тренируется у Алины Писаренко в Петербурге, но громких результатов в карьере пока нет.
Николай Колесников
Николай Колесников
Победитель второго сезона проекта до 2022 года катался в группе Этери Тутберидзе, а затем перешёл к Светлане Соколовской. Сейчас Николай, по словам тренера, занимается здоровьем и восстановлением: есть проблемы с коленями.
Любовь Рубцова
Любовь Рубцова
До сезона-2021/2022 Любовь каталась в группе Этери Тутберидзе и стала лишь 13-й на первенстве России. Сейчас спортсменка занимается у Алексея Василевского в «Армии фигурного катания».
Вероника Жилина
Вероника Жилина
На проекте Жилина запомнилась ярким номером в образе Дейнерис. С 2020 года фигуристка тренируется в «Ангелах Плющенко», прыгает четверные, но выступает очень нестабильно.
Василиса Кагановская и Илья Владимиров
Василиса Кагановская и Илья Владимиров
После проекта пара распалась: Василиса переехала в Москву и стала кататься с Валерием Ангелополом (на фото), а Илья Владимиров остался в Санкт-Петербурге и встал в пару с Софией Алексовой.
Эвелина Покраснетьева и Илья Макаров
Эвелина Покраснетьева и Илья Макаров
Эта пара тоже не сохранилась после проекта: их прокаты набирали миллионы просмотров, но теперь фигуристы порознь: Илья катается в паре с Ариной Горшениной, а о спортивной карьере Эвелины практически ничего не известно.
Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов
Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов
А этот дуэт продолжил существовать и после победы на проекте: фигуристы катаются в группе Ирины Жук и Александра Свинина, на юниорском уровне они пока не показывали серьёзных результатов.
Успехи у Тутберидзе, травмы и пропажи. Где сейчас фигуристы шоу «Ледниковый период. Дети»?
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