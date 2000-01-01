Четыре года без Дениса Тена. Какой след он оставил в истории фигурного катания?

Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Светоч фигурки в Казахстане: какой след оставил после себя Денис Тен?
Светоч фигурки в Казахстане: какой след оставил после себя Денис Тен?
Его жизнь оборвалась слишком рано.
AMP-версия
Четыре года без Дениса
Четыре года без Дениса
Жизнь Дениса Тена трагически оборвалась четыре года назад: 19 июля 2018-го. Фигуристу было 25 лет, он даже не успел официально объявить о завершении карьеры.
Первый талант Казахстана
Первый талант Казахстана
Для Казахстана Денис Тен стал первым фигуристом, которому удалось добиться таких высот. Он подавал надежды с юного возраста и ещё в 12 лет выиграл взрослый чемпионат страны.
Оригинальный подход к программам
Оригинальный подход к программам
Денис выделялся ещё и тем, что его произвольная программа могла быть продолжением короткой. В сезоне-2012/2013, например, фигурист катался в обеих программах под музыку из фильма «Артист».
Первое серебро ЧМ для страны
Первое серебро ЧМ для страны
В 2013-м он стал первым фигуристом Казахстана, которому удалось завоевать медаль чемпионата мира. В канадском Лондоне Денис стал вторым вслед за Патриком Чаном.
Успех на Олимпиаде
Успех на Олимпиаде
Спустя всего год Денис стал третьим на Олимпиаде в Сочи: тогда он уступил только Юдзуру Ханю и Патрику Чану. После короткой программы он был девятым, но сумел взлететь в тройку благодаря произвольной.
Первый международный титул
Первый международный титул
В 2015-м Денис выиграл чемпионат четырёх континентов: до этого не получалось взобраться даже на пьедестал. Тогда же он показал лучшую сумму баллов в карьере – 289,46 балла.
Первое масштабное ледовое шоу в стране
Первое масштабное ледовое шоу в стране
Именно Денис организовал первое масштабное ледовое шоу в Казахстане с участием мировых звёзд фигурного катания. Оно называлось «Денис Тен и друзья» и проходило с 2013 года.
Денис так и не успел завершить карьеру
Денис так и не успел завершить карьеру
После третьей Олимпиады Денис раздумывал, стоит ли ему продолжать карьеру: он получил травму и долго восстанавливался. Но официального заявления так и не последовало.
С 2019-го проводится Мемориал Дениса Тена
С 2019-го проводится Мемориал Дениса Тена
Сейчас именем фигуриста назван турнир в Казахстане: каждый год в октябре проводится Мемориал Дениса Тена.
Четыре года без Дениса Тена. Какой след он оставил в истории фигурного катания?
Читайте также
Под что катаются фигуристы в сезоне-2022/2023?
Под что катаются фигуристы в сезоне-2022/2023?
Где фигуристы из детского «Ледникового периода»?
Где фигуристы из детского «Ледникового периода»?
Самые завораживающие фото Алины Загитовой
Самые завораживающие фото Алины Загитовой
Кто из звёзд восхищался российскими фигуристами
Кто из звёзд восхищался российскими фигуристами
Самые жгучие фото Лизы Туктамышевой
Самые жгучие фото Лизы Туктамышевой
Как Медведева проводит время с известным актёром
Как Медведева проводит время с известным актёром
Самые горячие фото Евгении Медведевой
Самые горячие фото Евгении Медведевой
История любви дочери Тутберидзе
История любви дочери Тутберидзе
В каких необычных вузах учатся наши фигуристы
В каких необычных вузах учатся наши фигуристы
Как тренеры прощаются с фигуристами?
Как тренеры прощаются с фигуристами?
Какие татуировки бьют фигуристы?
Какие татуировки бьют фигуристы?
Почему Трусова — самая сильная девушка фигурки?
Почему Трусова — самая сильная девушка фигурки?
Как российские фигуристы сдавали ЕГЭ
Как российские фигуристы сдавали ЕГЭ
Кто в фигурке готовится к скорой свадьбе?
Кто в фигурке готовится к скорой свадьбе?
Как выглядит отец Дианы Дэвис, дочери Тутберидзе?
Как выглядит отец Дианы Дэвис, дочери Тутберидзе?
Жаркие фото наших фигуристок из отпуска
Жаркие фото наших фигуристок из отпуска
© championat.com 2000–2022