«Деньги, как любовь и счастье, любят тишину». На чём зарабатывает Медведева в 2022 году?

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На чём зарабатывает Евгения Медведева в 2022 году?
На чём зарабатывает Евгения Медведева в 2022 году?
Раньше были призовые от побед, а сейчас всё по-другому.
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Во время спортивной карьеры спортсменка получала призовые за победы на соревнованиях. Самая крупная выплата – за победу на чемпионате мира, по словам Жени, она составляла около $ 24 тыс.
Во время спортивной карьеры спортсменка получала призовые за победы на соревнованиях. Самая крупная выплата – за победу на чемпионате мира, по словам Жени, она составляла около $ 24 тыс.
После того как спортсменка перестала выступать на соревнованиях, её основной доход стал складываться из двух статей – это выступления в шоу и рекламные контракты.
После того как спортсменка перестала выступать на соревнованиях, её основной доход стал складываться из двух статей – это выступления в шоу и рекламные контракты.
Весной Евгения каталась в шоу «Чемпионы на льду» вместе с другими учениками группы Этери Тутберидзе. Также Медведева выступала на юбилее Татьяны Тарасовой, на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» и в туре «Ледниковый период».
Весной Евгения каталась в шоу «Чемпионы на льду» вместе с другими учениками группы Этери Тутберидзе. Также Медведева выступала на юбилее Татьяны Тарасовой, на фестивале «Влюблённые в фигурное катание» и в туре «Ледниковый период».
С Ильёй Авербухом фигуристка сотрудничает уже давно: в прошлом году она исполняла роль Кити Щербацкой в постановке «Анна Каренина», а также играла Герду в новогодней сказке «Снежная королева».
С Ильёй Авербухом фигуристка сотрудничает уже давно: в прошлом году она исполняла роль Кити Щербацкой в постановке «Анна Каренина», а также играла Герду в новогодней сказке «Снежная королева».
Рекламные контракты у фигуристки — не только со спортивными брендами. Сейчас Медведева рекламирует бренды одежды, косметику, различные продукты питания и многое другое.
Рекламные контракты у фигуристки — не только со спортивными брендами. Сейчас Медведева рекламирует бренды одежды, косметику, различные продукты питания и многое другое.
Первый рекламный контракт у Медведевой случился ещё до Олимпиады: фигуристка рекламировала шампунь. «Мне 16 лет тогда было. Вот это тогда действительно было прям реально шик и самый жир», — сказала Женя в интервью.
Первый рекламный контракт у Медведевой случился ещё до Олимпиады: фигуристка рекламировала шампунь. «Мне 16 лет тогда было. Вот это тогда действительно было прям реально шик и самый жир», — сказала Женя в интервью.
Помимо промосъёмок, Женя размещает рекламу и в своих соцсетях, где на её аккаунты подписан миллион человек.
Помимо промосъёмок, Женя размещает рекламу и в своих соцсетях, где на её аккаунты подписан миллион человек.
Также Медведева выпускает и собственный мерч. Вышло несколько коллекций, одна из которых была выпущена в коллаборации с блогером Стасом Круглицким.
Также Медведева выпускает и собственный мерч. Вышло несколько коллекций, одна из которых была выпущена в коллаборации с блогером Стасом Круглицким.
Конкретных сумм Женя в интервью Forbes так и не назвала: сколько стоит сотрудничество с двукратной чемпионкой мира, она решила оставить в секрете. «Деньги, как любовь и счастье, любят тишину», — сказала Медведева.
Конкретных сумм Женя в интервью Forbes так и не назвала: сколько стоит сотрудничество с двукратной чемпионкой мира, она решила оставить в секрете. «Деньги, как любовь и счастье, любят тишину», — сказала Медведева.
«Деньги, как любовь и счастье, любят тишину». На чём зарабатывает Медведева в 2022 году?
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