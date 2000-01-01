У Щербаковой – новое сложное испытание. Настало время решать проблемы с Олимпиады

Вернуть четверные любой ценой

Квады были необходимы, чтобы бороться за место в сборной. Но шли они у Ани тяжело, и всё это сопровождалось разговорами о тейпах на шее. Для чистых четверных нужно было постоянно держать себя в малом весе и звенящей форме.