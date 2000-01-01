У Щербаковой – новое сложное испытание. Настало время решать проблемы с Олимпиады

Новое испытание в карьере Анны Щербаковой
Проблемы олимпийского сезона всё ещё не отпускают: Ане предстоит операция из-за давней травмы.
Через несколько дней Аня перенесёт операцию
Олимпийская чемпионка сообщила в соцсетях, что её беспокоит давняя травма колена, тренироваться в полную силу не получается. Именно поэтому фигуристке предстоит операция в немецкой клинике, сообщает ТАСС.
Весь олимпийский сезон стал испытанием для Щербаковой
В главный сезон четырёхлетия Аня входила, сражаясь с последствиями перенесённого коронавируса. Кадры с чемпионата России в Челябинске вспоминают и по сей день.
Сломанный палец смазал подготовку к сезону
Перед началом сборов в Новогорске Щербакова где-то в быту сломала палец на ноге и из-за этого на месяц осталась без ледовых тренировок, подготовка к сезону сильно замедлилась.
Вернуть четверные любой ценой
Квады были необходимы, чтобы бороться за место в сборной. Но шли они у Ани тяжело, и всё это сопровождалось разговорами о тейпах на шее. Для чистых четверных нужно было постоянно держать себя в малом весе и звенящей форме.
Коньки ломались пара за парой
Прямо во время Игр у Щербаковой сломались коньки, пришлось раскатывать новую пару. Затем Аня призналась: с такими проблемами она сталкивалась на протяжении всего сезона и сменила немало пар ботинок.
Невключение в командник подстегнуло ещё сильнее
В командном турнире на Олимпиаде выступала только Камила Валиева – Анна Щербакова и Александра Трусова остались за бортом, хотя находились тогда в идеальной форме. Шанс на золото оставался только в личном турнире.
Травма колена преследовала фигуристку весь сезон
Сейчас выяснилось, что весь олимпийский сезон Щербакову беспокоила травма колена, но вылечить её по ходу сезона возможности не было. Фигуристке сделают операцию в Германии, поскольку без вмешательства восстановиться было невозможно.
Желаем Анне скорейшего выздоровления!
Откатав цикл шоу в Сочи, Аня едет восстанавливаться. И сейчас она сохраняет позитивный настрой: «Я уверена, всё будет хорошо».
У Щербаковой – новое сложное испытание. Настало время решать проблемы с Олимпиады
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