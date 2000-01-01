У Щербаковой – новое сложное испытание. Настало время решать проблемы с Олимпиады

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Новое испытание в карьере Анны Щербаковой
Новое испытание в карьере Анны Щербаковой
Проблемы олимпийского сезона всё ещё не отпускают: Ане предстоит операция из-за давней травмы.
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Через несколько дней Аня перенесёт операцию
Через несколько дней Аня перенесёт операцию
Олимпийская чемпионка сообщила в соцсетях, что её беспокоит давняя травма колена, тренироваться в полную силу не получается. Именно поэтому фигуристке предстоит операция в немецкой клинике, сообщает ТАСС.
Весь олимпийский сезон стал испытанием для Щербаковой
Весь олимпийский сезон стал испытанием для Щербаковой
В главный сезон четырёхлетия Аня входила, сражаясь с последствиями перенесённого коронавируса. Кадры с чемпионата России в Челябинске вспоминают и по сей день.
Сломанный палец смазал подготовку к сезону
Сломанный палец смазал подготовку к сезону
Перед началом сборов в Новогорске Щербакова где-то в быту сломала палец на ноге и из-за этого на месяц осталась без ледовых тренировок, подготовка к сезону сильно замедлилась.
Вернуть четверные любой ценой
Вернуть четверные любой ценой
Квады были необходимы, чтобы бороться за место в сборной. Но шли они у Ани тяжело, и всё это сопровождалось разговорами о тейпах на шее. Для чистых четверных нужно было постоянно держать себя в малом весе и звенящей форме.
Коньки ломались пара за парой
Коньки ломались пара за парой
Прямо во время Игр у Щербаковой сломались коньки, пришлось раскатывать новую пару. Затем Аня призналась: с такими проблемами она сталкивалась на протяжении всего сезона и сменила немало пар ботинок.
Невключение в командник подстегнуло ещё сильнее
Невключение в командник подстегнуло ещё сильнее
В командном турнире на Олимпиаде выступала только Камила Валиева – Анна Щербакова и Александра Трусова остались за бортом, хотя находились тогда в идеальной форме. Шанс на золото оставался только в личном турнире.
Травма колена преследовала фигуристку весь сезон
Травма колена преследовала фигуристку весь сезон
Сейчас выяснилось, что весь олимпийский сезон Щербакову беспокоила травма колена, но вылечить её по ходу сезона возможности не было. Фигуристке сделают операцию в Германии, поскольку без вмешательства восстановиться было невозможно.
Желаем Анне скорейшего выздоровления!
Желаем Анне скорейшего выздоровления!
Откатав цикл шоу в Сочи, Аня едет восстанавливаться. И сейчас она сохраняет позитивный настрой: «Я уверена, всё будет хорошо».
У Щербаковой – новое сложное испытание. Настало время решать проблемы с Олимпиады
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