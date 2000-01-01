«Поднимите руку, у кого не болит». Как наших фигуристок переломал этот олимпийский цикл

Это лишь малая часть травм, с которыми справлялись наши звёзды, о многом фанаты так и не узнают. «Когда кто-то говорит, что что-то болит, Этери Георгиевна собирает всех и говорит: «Поднимите руку, у кого ничего не болит», – отмечала Косторная.