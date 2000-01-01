Зачем фигуристки заводят ИП?
Трусова и Щербакова — не первые в списке предпринимательниц сборной.
Ещё в 2018-м ИП появилось у Евгении Медведевой. Основной род занятий, согласно справочнику — деятельность рекламных агентств.
В 2020-м ИП зарегистрировала Елизавета Туктамышева, указав прочую деятельность в области спорта, производство одежды и зрелищно-развлекательную деятельность.
К концу 2021 года ИП обзавелась и Алина Загитова, снова указав деятельность в области рекламных агентств.
Несколько дней назад стало известно, что и Александра Трусова стала индивидуальным предпринимателем. У неё основным родом занятий указана деятельность, связанная с исполнительскими искусствами.
Чуть раньше, весной 2022-го ИП зарегистрировала Анна Щербакова.
Через ИП, к примеру, спортсменки могут проводить гонорары за выступления в ледовых шоу, а также рекламные контракты.
К тому же у каждой из фигуристок прописаны и дополнительные виды деятельности. Например, розничная торговля — можно будет продавать мерч.
Женя и Лиза уже занимались выпуском коллекций одежды, возможно, в будущем мы увидим что-то подобное и от Ани с Сашей, если им захочется этим заняться.
Трусова и Щербакова теперь бизнес-леди? Зачем нашим фигуристкам ИП
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