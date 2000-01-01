Все оттенки эмоций на этапе Гран-при в Казани. Видео
Как публика поддерживала после неудач? Как Камила Валиева шутила в интервью с Траньковым? Показываем в деталях.
Квады Валиевой на бис
Самая резонансная история выходных – попытки Камилы повторить четверной тулуп после падения в прокате. Мнения разделились: кто-то считает, что поведение фигуристки было неуместным, а кто-то – что Валиева не сделала ничего плохого.
Танцы на льду тоже бывают опасными
В произвольном танце Елизавета Пасечник и Максим Некрасов сорвали слайд: сначала упал партнёр, потом потеряла равновесие и партнёрша. После проката Максим рассказал тренеру, что наехал на палец.
Даниеляна поддержали после неудачного проката
«Артур — молодец!» – кричали болельщики, пока фигурист направлялся в зону «кисс-энд-край». Произвольная программа в Казани не удалась, но поддержка фанатов менее тёплой не стала.
Морозов поздравил маму с днём рождения в эфире
В первый день турнира «Идель-2022» мама Владимира Морозова отмечала день рождения. Сын вместе с партнёршей выиграл короткую программу и мило поздравил маму прямо в эфире.
Откровенное признание Алиева о желании сняться
После победы на турнире Дмитрий признался Максиму Транькову, что ещё утром хотел сняться из-за травмы. Казань мог «взять» и кто-то другой, но Дима собрался, откатался и выиграл турнир.
На катание Валиевой смотрела Эльмира Набиуллина
Председатель Центробанка РФ присутствовала на произвольной программе девушек, её показали в трансляции.
Валиева поправила Транькову причёску на интервью
Закончим милым моментом для хорошего настроения: во время беседы Камила позаботилась о своём интервьюере и мило поправила выбившуюся прядь.
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Валиева поправила Транькову причёску, Алиев удивил признанием. Лучшие моменты из Казани
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