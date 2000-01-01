Валиева и Туктамышева рубят миллионы! Посчитали призовые фигуристов за половину сезона

Елизавета Худайбердиева, Егор Базин: по 1,750 млн

Лиза с Егором не зря бились о лёд в первой половине сезона. Триумф на чемпионате России сделал каждого богаче на 1,250 млн рублей, а до этого они выиграли по 500 тыс. за победы на двух этапах Гран-при.