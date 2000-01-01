Валиева и Туктамышева рубят миллионы! Посчитали призовые фигуристов за половину сезона

Призовые фигуристов за половину сезона
Щедрые призовые этапов Гран-при, прыжкового турнира и чемпионата России сделали миллионерами более 20 спортсменов. А ведь это заработки всего за половину сезона!
Камила Валиева: 3,875 млн
Больше всех из наших фигуристов успела заработать Камила Валиева. Победы на двух этапах Гран-при принесли ей 1 млн рублей. Титул первой чемпионки России по прыжкам также добавил 1 млн. Второе место в командном прыжковом турнире — 375 тыс. А серебро чемпионата России — 1,5 млн.
Евгений Семененко: 3,550 млн
У Жени оказался самый богатый улов призовых из мужчин. 2,5 млн рублей — за золото чемпионата России. 800 тыс. — за серебро и золото на этапах Гран-при. 250 тыс. — за бронзу в командном прыжковом турнире.
Софья Акатьева: 3,375 млн
В придачу к титулу чемпионки России – 2023 и золотой медали Соня получила 2,5 млн рублей. Серебро и бронза этапов Гран-при пополнили её счёт на 500 тыс. Ещё 375 тыс. она заработала в командном прыжковом турнире.
Пётр Гуменник: 2,825 млн
Бронза и золото этапов Гран-при принесли Пете 700 тыс. рублей. Победа в командном прыжковом турнире — 625 тыс. А вице-чемпионство России — 1,5 млн.
Елизавета Туктамышева: 2,250 млн
Выиграв два этапа Гран-при, Императрица получила 1 млн рублей. Столько же она заслужила за бронзу чемпионата России. Третье место в командном прыжковом турнире добавило в копилку Лизы 250 тыс.
Александра Бойкова, Дмитрий Козловский: по 2 млн
У спортивных пар самыми богатыми стали Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. После побед на двух этапах Гран-при каждый получил по 500 тыс. рублей. Бронза на командном прыжковом турнире принесла им по 250 тыс. А вернув себе звание чемпионов России, они разделили пополам 2,5 млн.
Анастасия Мишина, Александр Галлямов: по 1,875 млн
Любимые болельщиками «Мишки» тоже собрали приличный урожай призовых. По 500 тыс. каждому досталось за золото на двух этапах Гран-при. Ещё по 625 тыс. — за победу в командном прыжковом турнире. И по 750 тыс. — за серебро чемпионата России.
Александр Самарин: 1,750 млн
Саша в этом сезоне просто в ударе! Бронза и серебро на этапах Гран-при принесли ему 500 тыс. рублей, третье место на командном прыжковом турнире — 250 тыс., а бронза чемпионата России — 1 млн.
Елизавета Худайбердиева, Егор Базин: по 1,750 млн
Лиза с Егором не зря бились о лёд в первой половине сезона. Триумф на чемпионате России сделал каждого богаче на 1,250 млн рублей, а до этого они выиграли по 500 тыс. за победы на двух этапах Гран-при.
Григорий Фёдоров: 1,4 млн
Юный фигурист неожиданно за два дня превратился в миллионера! Как первый чемпион России по прыжкам он получил 1 млн рублей. Эта внушительная сумма прибавилась к призовым в 400 тыс. за победы на двух этапах Гран-при среди юниоров.
Дмитрий Алиев: 1,375 млн
Дима уверенно завоевал золото на двух этапах Гран-при и заработал за это 1 млн рублей. А серебро на командном прыжковом турнире принесло ему ещё 750 тыс.
Евгения Тарасова, Владимир Морозов: по 1,275 млн
За серебро и золото этапов Гран-при Женя и Вова получили по 400 тыс. рублей. Второе место на командном прыжковом турнире осчастливило их на 375 тыс. А бронза чемпионата России прибавила каждому по 500 тыс.
Софья Муравьёва: 1,225 млн
Звезда «Ангелов Плющенко» очень успешна: два серебра на этапах Гран-при обернулись призовыми в 600 тыс. рублей, а победа на командном прыжковом турнире принесла 625 тыс.
Софья Самоделкина: 1,050 млн
Похвастаться неплохим заработком за полсезона может и Соня из группы Светланы Соколовской. 800 тыс. рублей — за серебро и золото этапов Гран-при и 250 тыс. — за третье место в командном прыжковом турнире.
Глеб Лутфуллин: 1,050 млн
Талантливый воспитанник Алексея Мишина тоже выиграл 800 тыс. рублей на двух этапах Гран-при и 250 тыс. в командном прыжковом турнире.
Елизавета Шанаева, Павел Дрозд: по 1,050 млн
Лиза и Паша стали миллионерами благодаря призовым за два серебра этапов Гран-при (по 300 тыс. рублей каждому) и второго места на чемпионате России (по 750 тыс. каждому).
Елизавета Пасечник, Максим Некрасов: по 750 тысю
Бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду получили по 500 тыс. рублей в Красноярске и по 250 тыс. за бронзу и серебро на этапах Гран-при.
Марк Кондратюк: 700 тыс.
Больная спина пока мешает Марку заработать миллионы на стартах. Но 700 тыс. рублей за золото и бронзу этапов Гран-при — тоже неплохой результат.
Андрей Мозалёв: 675 тыс.
Коварные шнурки помешали Андрею дойти до пьедестала на Гран-при в Самаре. Но он успел выиграть 300 тыс. рублей за серебро на Гран-при в Казани, а затем добавил к ним 675 тыс. за победу в командном прыжковом турнире.
Макар Игнатов: 625 тыс.
Пока только участие в прыжковом турнире отразилось на счёте Макара. Командное золото обогатило его на 625 тыс. рублей.
Трусова, Петросян, Морозов, Нарижный: по 500 тыс.
Заработки Русской ракеты ограничились призовыми в 500 тыс. рублей за бронзу и серебро этапов Гран-при. Аделия Петросян ту же сумму получила за золото Гран-при в Сочи. Танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный разделили пополам денежную награду за две победы на этапах Гран-при, а потом их дуэт распался.
Михаил Коляда: 450 тыс.
Миша получил 200 тыс. рублей за бронзу этапа Гран-при и 250 тыс. за бронзу в командном прыжковом турнире. Кроме него, 450 тыс. за полсезона заработали Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.
400 тыс. рублей
По 400 тыс. рублей за спортивные успехи достались танцорам Софье Тютюниной, Андрею Багину, Василисе Кагановской, Валерию Ангелополу и парникам Наталье Хабибуллиной, Илье Княжуку.
300 тыс. рублей
Именно столько принесло серебро Гран-при в Казани екатеринбургской звёздочке Веронике Яметовой. Также 300 тыс. заработали на этапах Гран-при Илья Яблоков и Алексей Ерохов.
250 тыс. рублей
Танцоры Ирина Хавронина, Дарио Чиризано и парники Ясмина Кадырова, Валерий Колесов, Анастасия Мухортова, Дмитрий Евгеньев после этапов Гран-при обогатились на четверть миллиона рублей.
200 и 100 тыс. рублей
Одиночницы Ксения Синицына, Анастасия Зинина, Ксения Гущина, парники Дарья Бояринцева, Роман Плешков и одиночники Артём Ковалёв, Иван Попов за медали Гран-при получили по 200 тыс. рублей.
А самые скромные заработки в 100 тыс. на данный момент у танцоров Яны Матвейшиной, Тимофея Субботина, Александры Кравченко, Александра Шустицкого.
А самые скромные заработки в 100 тыс. на данный момент у танцоров Яны Матвейшиной, Тимофея Субботина, Александры Кравченко, Александра Шустицкого.
Валиева и Туктамышева рубят миллионы! Посчитали призовые фигуристов за половину сезона
Читайте также
Самые яркие показательные номера на ЧР
Несовершеннолетние чемпионки России последних лет
Неожиданные развязки чемпионатов России
Как фигуристы смотрели финал ЧМ по футболу
Самые красивые наряды Туктамышевой
Как рисуют известные фигуристы?
Анну Щербакову номинировали на фигурный «Оскар»
Как Милохин скучает без Медведевой
«Русские следы» в финале Гран-при
Кто из фигуристов изобрёл собственный элемент?
Пять лучших прыжков ЧР в Петербурге
Сколько денег выиграли фигуристы на ЧР по прыжкам
Завершит ли карьеру Анна Щербакова?
Десять сенсаций Гран-при России
Драматичные моменты Гран-при в Самаре
Муж Юлии Липницкой был мобилизован