«Липницкая — это новая Тутберидзе». Молодые фигуристы, ставшие тренерами

Молодые фигуристы, ставшие тренерами
Кто стал за бортик после завершения карьеры?
Софья Самодурова
Чемпионка Европы завершила карьеру в апреле, в июне вошла в тренерский штаб сборной России, став самым молодым специалистом в команде. 19-летняя Софья работает у Алексея Мишина с младшей группой.
«Тренер я строгий, сюсюкаться не буду. Когда не слушают, могу и голос повысить, чтобы вникали. Пытаюсь объяснить, что я желаю им только добра», — признавалась Самодурова.
Елена Радионова
Призёр ЧМ после завершения карьеры стала хореографом. Сейчас работает сразу в двух школах — в ЦСКА и в «Ангелах Плющенко». В этом сезоне экс-фигуристку нередко можно заметить за бортиком на юниорских стартах.
«Конечно, как постановщику интересно развиваться. Много времени провожу на катке, очень много работы, и мне это очень нравится. Постановочный процесс очень затянул», — рассказывала Радионова «Чемпионату».
Юлия Липницкая
Вместе с Еленой Ильиных стала проводить мастер-классы по всему миру, а в 2020 году присоединилась к «Ангелам Плющенко». В этом сезоне Юля выводила учеников на юниорские турниры.
«Считаю, что Юля Липницкая – новая Этери Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии. Она – фанат фигурного катания, она с утра до ночи на льду, грызёт этот лёд со своими учениками, выводит их на старты», — делилась Яна Рудковская.
Полина Цурская
Победительница юношеской Олимпиады — 2016 присоединилась к команде Этери Тутберидзе в качестве тренера в 2020 году. Работает с младшей группой.
«Это действительно безумно затягивает. Мне больше всего нравится ставить прыжки. Я же одиночница, которая отмечалась именно прыжками», — рассказывала Цурская Sport24.
Анна Погорилая
Призёр чемпионата мира тоже выбрала тренерскую стезю. Вместе со своим мужем Андреем Невским Анна ведёт группу в «ЛСК Лыткарино».
«Ведём группу относительно недавно — четыре года, дети все не пришлые, мы их взяли маленькими. Есть талантливые. Когда учишь ребёнка, учишься и сам. Всё приходит с опытом», — рассказывала Погорилая «Чемпионату».
Алёна Канышева
Бывшая ученица Тутберидзе начала тренерскую карьеру в 16 лет! Алёна обучает детишек в «Лиге фигурного катания».
«За полгода, которые здесь работаю, у малышей уже виден прогресс. Наверное, детям чуть проще меня услышать благодаря маленькой разнице в возрасте: я сама ещё не совсем взрослый человек», — рассказывала Алёна «Матч ТВ».
Анастасия Тараканова
У Таракановой богатый опыт работы с разными специалистами: Пановой, Тутберидзе, Плющенко и Ивановой. Сотрудничество с разными наставниками наверняка помогло сформулировать Насте свой подход.
Сначала Тараканова работала в группе Оксаны Булычёвой, а теперь тренирует одна. «Сначала нужно получить образование. С практикой приходит опыт, но это всё долго. А в университете мне подскажут, как правильно работать со спортсменами, что им говорить», — делилась Настя с «Матч ТВ».
Серафима Саханович
В этом сезоне выводила своего ученика Фёдора Малова на юниорский этап Гран-при России в Москве. Экс-фигуристка работает в группе Анны Царёвой.
«Мама предлагала в шоу подольше покататься, а стать тренером потом, но я решила сразу. Да, легче было самой выйти и кататься, чем стоять за бортиком. Пока помогаю тренировать», — делилась Серафима с ТАСС.
Кирилл Алёшин
Чемпион мира среди юниоров 2019 года ушёл из спорта практически сразу после чемпионата России — 2022, выбрав тренерский путь. Сейчас Кирилл работает со штабами Алексея Мишина и Елены Соколовой в Санкт-Петербурге.
«Со взрослыми мне проще. Объяснять легче, потому что сам недавно был спортсменом. Даже когда был спортсменом, мог младшей группе или ребятам, которые только перешли в твой разряд, как-то подсказать своими ощущениями, что и как сделать», — рассказывал Алёшин «Чемпионату».
Софья Шевченко и Игорь Ерёменко
Чемпионы юниорского финала Гран-при-2019 тоже завершили карьеру в прошлом сезоне и практически сразу стали тренерами. Соня и Игорь присоединились к команде Елены Масленниковой и Ильи Авербуха — работают с юными танцорами.
«Недавно мы были на тренировке, я подъехала к Игорю, плечом его толкнула легонько и говорю: «Слушай, а в какой момент мы с тобой начали тренировать целую группу?». Всё очень быстро меняется. Получилось так и получилось прекрасно», — делилась Софья с «Р-Спорт».
Софья Евдокимова
Теперь мелькает за бортиком и Софья Евдокимова. Двукратный серебряный призёр Универсиады больше года работает с группой Фёдора Климова в Сочи, помогает воспитывать спортивные пары.
«Я ставлю руки, корпус, голову, ноги… На раскатке мы всегда отрабатываем шаги и скольжение. Также я ставлю программы: это и общая идея, и образы, хронология движений и связок между элементами», – рассказывала Софья «Матч ТВ».
Сергей Мозгов и Анна Яновская
Ещё одни бывшие танцоры, ставшие тренерами. Сергей и Анна воссоединились на льду после разрыва и стали вести группу в СШОР «Синяя птица».
Бетина Попова
Бывшая партнёрша Мозгова работает тренером и хореографом уже третий год в спортивной школе №2. Её самые известные ученики — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
«Липницкая — это новая Тутберидзе». Молодые фигуристы, ставшие тренерами
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