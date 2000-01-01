Муравьёва ближе к медали, чем Туктамышева? Изучаем лучшие баллы перед финалом Гран-при

Сизон бест участниц финала Гран-при России
Собрали лучшие результаты сезона всех участниц турнира. У кого из девушек наибольшие шансы взойти на пьедестал и выиграть солидный денежный приз?
Софья Акатьева
Общая сумма: 251,6 балла — Кубок Первого канала.
Короткая программа: 85,59 балла — чемпионат России.
Произвольная программа: 177,23 балла — Кубок Первого канала.
Короткая программа: 85,59 балла — чемпионат России.
Произвольная программа: 177,23 балла — Кубок Первого канала.
Камила Валиева
Общая сумма: 247,32 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 83,92 балла — первый этап Гран-при России в Москве.
Произвольная программа: 170,71 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 83,92 балла — первый этап Гран-при России в Москве.
Произвольная программа: 170,71 балла — чемпионат России.
Софья Муравьёва
Общая сумма: 245,77 балла — Кубок Первого канала.
Короткая программа: 85,54 балла — Кубок Первого канала.
Произвольная программа: 160,23 балла — Кубок Первого канала.
Короткая программа: 85,54 балла — Кубок Первого канала.
Произвольная программа: 160,23 балла — Кубок Первого канала.
Елизавета Туктамышева
Общая сумма: 241,72 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 84,05 балла — четвёртый этап Гран-при России в Москве.
Произвольная программа: 161,2 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Короткая программа: 84,05 балла — четвёртый этап Гран-при России в Москве.
Произвольная программа: 161,2 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Аделия Петросян
Общая сумма: 239,92 балла — Кубок Первого канала.
Короткая программа: 83,5 балла — Кубок Первого канала.
Произвольная программа: 160,39 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Короткая программа: 83,5 балла — Кубок Первого канала.
Произвольная программа: 160,39 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Алина Горбачёва
Общая сумма: 224,41 балла — первенство России среди юниоров.
Короткая программа: 74,51 балла — первенство России среди юниоров.
Произвольная программа: 149,9 балла — первенство России среди юниоров.
Короткая программа: 74,51 балла — первенство России среди юниоров.
Произвольная программа: 149,9 балла — первенство России среди юниоров.
Ксения Гущина
Общая сумма: 220,13 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Короткая программа: 72,57 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Произвольная программа: 147,56 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Короткая программа: 72,57 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Произвольная программа: 147,56 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Софья Самоделкина
Общая сумма: 218,73 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Короткая программа: 73,15 балла — пятый этап Гран-при России в Самаре.
Произвольная программа: 155,07 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Короткая программа: 73,15 балла — пятый этап Гран-при России в Самаре.
Произвольная программа: 155,07 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Вероника Яметова
Общая сумма: 215,94 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 75,9 балла — третий этап Гран-при России в Казани.
Произвольная программа: 146,17 балла — Кубок Первого канала.
Короткая программа: 75,9 балла — третий этап Гран-при России в Казани.
Произвольная программа: 146,17 балла — Кубок Первого канала.
София Захарова
Общая сумма: 200,71 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Короткая программа: 72,44 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Произвольная программа: 133,16 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Короткая программа: 72,44 балла — чемпионат Санкт-Петербурга.
Произвольная программа: 133,16 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Анна Фролова
Общая сумма: 194,72 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 70,74 балла — пятый этап Гран-при России в Самаре.
Произвольная программа: 126,88 балла — чемпионат России.
Короткая программа: 70,74 балла — пятый этап Гран-при России в Самаре.
Произвольная программа: 126,88 балла — чемпионат России.
Виктория Федянина
Общая сумма: 189,1 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Короткая программа: 64,62 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Произвольная программа: 126,08 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
Короткая программа: 64,62 балла — шестой этап Гран-при России в Перми.
Произвольная программа: 126,08 балла — второй этап Гран-при России в Сочи.
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