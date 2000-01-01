«Озвучил гонорар в 10 миллионов». Жаль, но этих фигуристов не будет на шоу-турнире

Крутые фигуристы, которые не выступят на турнире шоу-программ
Кто-то сам не пожелал участвовать, кого-то не устроил гонорар, а кто-то, несмотря на все старания, не прошёл жёсткий отбор.
Александра Трусова
Русская ракета могла запросто стать главной звездой турнира и порадовать болельщиков новым неожиданным образом. Однако травма спины помешала этому сбыться.
Алёна Косторная
Осенью чемпионка Европы говорила о своём участии с оптимизмом. «Так как это шоу-турнир, то можно сделать всё что угодно. Естественно, я постараюсь выбрать что-то интересное и необычное. И не факт, что я буду выступать одна», — делилась Косторная со «Спорт-экспрессом».
Алёна рассматривала вариант катания в трио из девочек. Однако позже выяснилось, что правила турнира исключают подобные эксперименты. Заявки разрешили подавать только парам, которые выступали вместе на соревнованиях.
Георгий Куница
После перехода в парное катание Алёна обрела в лице Гоши партнёра как на льду, так и в жизни. Но вместо шоу-турнира они решили сосредоточиться на отработке элементов и постановке программ.
Юлия Липницкая
Выступление «девочки в красном пальто» с показательным номером могло обернуться настоящей сенсацией. Но Юля погрузилась в тренерскую карьеру и не горит желанием выходить из-за бортика. И уж тем более получать оценки от звёздного жюри.
Станислава Константинова
Стася, напротив, мечтала принять «Русский вызов» и написала целое эссе по теме номера. Теперь фигуристка подозревает, что её заявку даже не читали.
«Видели бы вы меня, когда я отплясывала дома номер и уже костюм себе готовилась сама дизайнерить, чтобы удивить как-то. А мне кажется, мою заявку даже не открыли, ха-ха. Но ничего, я в целом не в розовых очках насчёт своей популярности и актуальности для участия в шоу-проектах, поэтому я особо не оскорбилась», — призналась Константинова.
Анна Погорилая
Ещё в более обидной ситуации оказалась бронзовая медалистка чемпионата мира — 2016. Аня изначально попала в список участников, но затем её заменили на Дмитрия Алиева, о чём она узнала из СМИ.
«Подготовка была полным ходом, и форма уже набрана хорошая. Все прыжки восстановлены. Программа, музыка и платье были в процессе подготовки. К сожалению, о своей замене я узнала не от организаторов, а из СМИ», — написала Погорилая в соцсетях.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Саша и Дима умеют зажигать на полную катушку, но на шоу-турнир подавать заявку не стали. После победы в финале Гран-при они рассказали, что на дату мероприятия у них есть другие планы.
Елизавета Нугуманова
Очевидно, шоу-турнир — идеальный старт для максимального раскрытия потенциала звезды TikTok. Увы, отбор Лиза не прошла, хотя очень хотела. «Турнир шоу‑программ мне очень интересен, очень хотела бы принять участие, обговаривали это с тренером. Буду подавать заявку и, надеюсь, смогу принять участие в мероприятии», — рассказывала Нугуманова «Матч ТВ».
Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Дочь Тутберидзе с партнёром по танцам на льду по-прежнему не покидают США, где тренируются последние годы. И очень жаль, ведь по этим харизматичным ребятам публика успела соскучиться.
Артур Даниелян
Обаятельный фигурист с бездонными карими глазами отлично владеет телом и умеет круто танцевать. На шоу-турнире Артур мог бы позволить себе похулиганить и насладиться катанием, не думая о сложных прыжках. Но, похоже, он даже не подавал заявку.
Евгений Плющенко
Двукратного олимпийского чемпиона, конечно, ждали на шоу-турнире. Евгений в отличной форме и регулярно выступает. Да и не секрет, что возрождение его противостояния с Алексеем Ягудиным (пусть всего на один день) вызвало бы ажиотаж.
К сожалению, обеспечить достойный гонорар организаторы Евгению не смогли: «Какая цифра? 10 миллионов я озвучил. Говорите, победителю пять дают? Вы хотите сравнить победителей и меня? Все ребята хорошие, но пусть с моё покатаются, добьются результатов, которые были у меня. И потом будем говорить».
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«Озвучил гонорар в 10 миллионов». Жаль, но этих фигуристов не будет на шоу-турнире
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