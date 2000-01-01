«Озвучил гонорар в 10 миллионов». Жаль, но этих фигуристов не будет на шоу-турнире

«Видели бы вы меня, когда я отплясывала дома номер и уже костюм себе готовилась сама дизайнерить, чтобы удивить как-то. А мне кажется, мою заявку даже не открыли, ха-ха. Но ничего, я в целом не в розовых очках насчёт своей популярности и актуальности для участия в шоу-проектах, поэтому я особо не оскорбилась», — призналась Константинова.