Загитова против хейтеров, Валиева — под «Король и Шут»! Перевоплощения для шоу-турнира

Анна Щербакова

Судя по превью, от Ани стоит ждать лирику. Но можно копнуть и в другую тему, например, восточную. Первая короткая у Ани в олимпийском сезоне была про восток, но её быстро сменили. Можно было бы дать Ане образ Жади из «Клона», который всё ещё в тренде.