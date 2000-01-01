Загитова против хейтеров, Валиева — под «Король и Шут»! Перевоплощения для шоу-турнира

На какие эксперименты могли бы решиться звёзды турнира шоу-программ?
Придумали 12 необычных номеров для наших фигуристов. Что, если бы участники решили поэкспериментировать с музыкой и отойти от привычных образов?
Анна Щербакова
Судя по превью, от Ани стоит ждать лирику. Но можно копнуть и в другую тему, например, восточную. Первая короткая у Ани в олимпийском сезоне была про восток, но её быстро сменили. Можно было бы дать Ане образ Жади из «Клона», который всё ещё в тренде.
Камила Валиева
«Танцы на стёклах» – кажется, именно под этот трек будет выступать Камила на турнире. Неплохо, но что, если попробовать песни группы «Король и Шут»? Песню «Кукла Колдуна» Камила называла среди любимых, а благодаря сериалу «КиШ» сейчас в тренде.
Алина Загитова
У Алины есть необычное для фигуристки увлечение – бокс. Поединок с Бузовой так и не состоялся, а вот почему бы не перенести боксёрский бой на лёд, пригласить помощника и показать, как Загитова даёт отпор хейтерам под OST к «Рокки»?
Евгения Медведева
Женя перепробовала на льду столько всего, что сложно подобрать ей что-то необычное. Фанаты Жени закрепили за ней прозвище «богиня», так почему бы в образе богини и не выйти на лёд? Причём под «Venus» от Shocking Blue.
Елизавета Туктамышева
После номера в образе нимфы под «Девочка и море» найти новую нетривиальную идею трудно. Да и пробовала Лиза многое. Если Медведева – богиня, то Туктамышева – императрица. А у Ирины Аллегровой как раз есть одноимённая песня…
Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол
Фанаты в курсе, что Валерий очень любит творчество рэпера Pharaoh. Почему бы не пофантазировать про танец под одну из его песен? В видео от Первого Ангелопол предполагал, что для льда могли бы подойти треки «На Луне» и «Одним целым».
Марк Кондратюк
Такому экспериментатору, как Марк, можно кататься под что угодно – русский рэп, Леди Гага, опера. А можно было бы откататься под стихи одного из любимых поэтов: группа «Сплин» отлично положила музыку на «Лиличку!» Владимира Маяковского.
Евгений Семененко
Женя явно может на катке больше, чем кейпоп. Можно было бы стать любимым супергероем детства – Человеком-пауком. Номер Тома Холланда под «Umbrella» повторить не предлагаем, а вот Питером Паркером на льду был пока только Даня Милохин.
Пётр Гуменник
Вице-чемпион России настраивается на прокаты под Rammstein. Почему бы не взять одну из композиций для самого номера? Хит «Sonne» сейчас вновь набирает популярность – только представьте, как Петя будет в такт бить ладонями лёд во время гидроблейда!
Матвей Ветлугин
В плейлисте Матвея есть и классика 80-х, и Меладзе с Лепсом. Почему бы не выпустить на лёд пародию на известного музыканта? Вряд ли получится прыгать в тёмных очках, но можно просто красиво поскользить под «Рюмку водки на столе»…
Андрей Мозалёв
Мы редко видим на льду Андрея под что-то современное, даже рок в КП проверен временем. Так почему бы не станцевать под то, что слушает сам фигурист? В числе любимых исполнителей Мозалёв называл рэпера Miyagi.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
В нашей сборной есть пара героев «Гарри Поттера», но что, если дать эти образы Насте и Саше? Роли Гермионы Грейнджер и Рона Уизли пошли бы Мишиной и Галлямову. Настя – умная и яркая, а Саша уже решался на эксперименты с причёской.
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Загитова против хейтеров, Валиева — под «Король и Шут»! Перевоплощения для шоу-турнира
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