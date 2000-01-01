Без наших никто не зайдёт на четверной? Какие фигуристки могут удивить контентом на ЧМ

«Я вставила его в произвольную программу, но, когда начала откатывать, ситуация со спиной ухудшалась и ухудшалась. Не придавала этому значения. Думала, что всё это неважно, ведь у меня есть тройной аксель. Я покажу его! И это была ошибка», — говорила Куракова Sport24.