Без наших никто не зайдёт на четверной? Какие фигуристки могут удивить контентом на ЧМ

Фигуристки с ультра-си на чемпионате мира
Кажется, что без наших девушек ждать ультра-си в произвольной одиночниц не стоит. Но это не так. Удивить элементами повышенной сложности могут несколько спортсменок и даже экс-россиянка.
Ринка Ватанабэ, 20 лет
Для японки не стоит вопроса прыгать тройной аксель или нет. Ринка делает его на всех стартах, причём в обеих программах. В короткой триксель часто подводит её, но в произвольной обычно проблем не вызывает.
Амбер Гленн, 23 года
Яркая и дерзкая американка в этом сезоне шесть раз заходила на тройной аксель в произвольной программе. Идеального исполнения так и не показала, но упала всего один раз. Возможно, именно на главном старте в Сайтаме для неё сойдутся все звёзды?
Ли Ха Ин, 17 лет
Представительница Кореи пробовала тройной аксель на Мемориале Ондрея Непелы в произвольной. Прыжок завершился падением, и после этого она больше не рисковала. На ЧМ шансы увидеть триксель от Ли Ха Ин минимальны, но надежда умирает последней.
Екатерина Куракова, 20 лет
Российская фигуристка, которая выступает за Польшу, давно учит тройной аксель, но его изучение тормозили боли в спине.
«Я вставила его в произвольную программу, но, когда начала откатывать, ситуация со спиной ухудшалась и ухудшалась. Не придавала этому значения. Думала, что всё это неважно, ведь у меня есть тройной аксель. Я покажу его! И это была ошибка», — говорила Куракова Sport24.
В конце декабря 2022-го ситуация изменилась. На чемпионате четырёх стран Катя наконец пошла на триксель, но из-за недокрута упала. Возможно, она захочет блеснуть новым элементом и на чемпионате мира.
Нина Петрыкина, 18 лет
Эстонская одиночница активно осваивает не только тройной аксель, но и четверные прыжки. «Триксель идёт немного легче. У меня с детства аксель лёгкий, любимый прыжок. Поэтому он пошёл быстрее», — призналась Петрыкина «СЭ».
Пока на турнирах Нина тройной аксель не прыгала, но заявляла о планах продемонстрировать его в этом сезоне. Когда, если не на чемпионате мира?
Изабо Левито, 16 лет
Новоиспечённая чемпионка США пыталась исполнить четверной тулуп, когда каталась ещё по юниорам. Увы, неуспешно. Теперь она делает ставку на каскад тройной лутц — тройной риттбергер, который порой приравнивают к ультра-си.
В этом сезоне Изабо выполняла коварный и редкий каскад девять раз. Шесть из них — абсолютно чисто.
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