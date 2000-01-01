Чем Юдашкин запомнился в фигурке? Одевал Плющенко на Олимпиаду, а Навку — ещё и на свадьбу

Что объединяло Юдашкина и фигурное катание?

Знаменитого модельера не стало во вторник, 2 мая. Мир фигурного катания был очень близок ему: как отмечают некоторые ресурсы, Юдашкин в детстве сам занимался этим видом спорта, а впоследствии создавал костюмы для фигуристов.