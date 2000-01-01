Чем Юдашкин запомнился в фигурке? Одевал Плющенко на Олимпиаду, а Навку — ещё и на свадьбу

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Что сделал Валентин Юдашкин для фигурного катания?
Что сделал Валентин Юдашкин для фигурного катания?
Известный модельер был не чужим человеком в этом виде спорта.
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Что объединяло Юдашкина и фигурное катание?
Что объединяло Юдашкина и фигурное катание?
Знаменитого модельера не стало во вторник, 2 мая. Мир фигурного катания был очень близок ему: как отмечают некоторые ресурсы, Юдашкин в детстве сам занимался этим видом спорта, а впоследствии создавал костюмы для фигуристов.
Придумал форму для сборной России на Олимпиаду-1994
Придумал форму для сборной России на Олимпиаду-1994
На Олимпийских играх в Лиллехаммере российские спортсмены выходили на официальные церемонии именно в экипировке от Валентина Юдашкина, за год до этого он открыл собственный дом моды.
Сотрудничал со Степановой и Букиным
Сотрудничал со Степановой и Букиным
Работал Юдашкин и целенаправленно с фигуристами. В 2018 и 2019 годах он создавал костюмы для пары Александра Степанова/Иван Букин.
Одевал Плющенко на Олимпиаду в Сочи…
Одевал Плющенко на Олимпиаду в Сочи…
Последний выход Евгения Плющенко на соревновательный лёд случился именно в костюме от Валентина Юдашкина.
…а Навку и Костомарова — на Олимпиаду в Турине
…а Навку и Костомарова — на Олимпиаду в Турине
Валентин Юдашкин также рассказывал в интервью, что работал с Татьяной Навкой и Романом Костомаровым перед Олимпиадой-2006, которую танцевальный дуэт выиграл.
Шил свадебное платье Татьяны Навки
Шил свадебное платье Татьяны Навки
В 2015 году олимпийская чемпионка вышла замуж за Дмитрия Пескова, и платье для этого торжества создавал именно Юдашкин. «Мы обсуждаем мельчайшие детали, цвет, подкладку… Он хочет, чтобы я была белым лебедем», – отмечала Татьяна.
Выступал судьёй в «Ледниковом периоде»
Выступал судьёй в «Ледниковом периоде»
За многие годы жизни этого проекта в судейской коллегии появлялись и модельеры. В одном из выпусков в 2013 году участникам выставлял оценки и Юдашкин.
Судил первый турнир по шоу-программам
Судил первый турнир по шоу-программам
В марте 2023 года Валентина пригласили стать судьёй соревнований нового формата – турнира «Русский вызов»! Специальный приз Юдашкин отдал паре Татьяна Волосожар/Максим Траньков.
Чем Юдашкин запомнился в фигурке? Одевал Плющенко на Олимпиаду, а Навку — ещё и на свадьбу
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