«Когда представляю Россию, хочу стоять на первом месте». Фигуристы и Евровидение

Как фигуристы связаны с Евровидением?
Плющенко привёл к победе Билана. А чемпионка Дании спела на конкурсе! Об этом же мечтала и Семенович.
Плющенко помог Билану победить на Евровидении
Конечно, первая ассоциация, которая приходит в голову, когда слышишь слова «фигурное катание» и «Евровидение» в одном предложении, это Евгений Плющенко! В 2008 году олимпийский чемпион помог одержать Диме Билану долгожданную победу в конкурсе. Плющенко дополнил номер певца, катаясь на крошечном кусочке искусственного льда.
«Эта песня также и про меня, про Диму, про Эдвина. Естественно, были подъёмы, много побед, но много и поражений было. Никогда нельзя опускать руки. Когда я представляю Россию, я хочу стоять на пьедестале только на первом месте и слышать свой гимн», — рассказывал Евгений. Победа в 2008-м — пока что единственная на счету России на Евровидении.
Билан стал крёстным Гнома Гномыча
После победы на песенном конкурсе связь между Плющенко и Биланом не оборвалась. И дело не только в том, что Евгений женился на продюсере Димы. Билан стал крёстным отцом сына Плющенко и Рудковской Александра, более известного как Гном Гномыч.
Сербская фигуристка была частью номера Черногории
Фишку с участием фигуриста в номере на Евровидении ещё долго никто не решался повторить. В 2014-м рискнул певец Сергей Четкович, представлявший Черногорию. Он пригласил в свой номер сербскую фигуристку Елену Станисавлевич, правда, девушка выступила не на коньках, а на роликах. Успех России повторить Черногории не удалось — страна заняла 19-е место.
Чемпионка Дании спела на Евровидении на четырёх языках
Но фигуристы способны выступать на Евровидении не только в качестве подтанцовки — это доказала Леонора Йепсен. Она — чемпионка Дании, участница юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, а ещё… представительница Дании на Евровидении-2019!
С песней «Love Is Forever», которую девушка спела на английском, датском, немецком и французском языках, она заняла 12-е место.
Семенович не отобралась на конкурс
Ещё задолго до Леоноры участницей Евровидения хотела стать Анна Семенович. Экс-фигуристка приняла участие в российском национальном отборе на конкурс 2009 года, который принимала Москва, с песней «Love ловила». Но потерпела неудачу — заняла лишь пятое место. Представительницей России в тот год стала Анастасия Приходько.
Джонни Вейр обожает Евровидение
Огромным фанатом Евровидения является Джонни Вейр. Американский экс-фигурист внимательно следит за конкурсом, делает прогнозы и регулярно выкладывает видео, как катается под евровизионные треки. Кстати, на одном из недавних видео ему аккомпанировал сам Александр Рыбак — победитель конкурса в Москве.
В этом году Джонни посчастливилось стать комментатором Евровидения для американского телевидения.
Медведева дружит со звездой Евровидения
Евгении Медведевой Евровидение подарило друга в лице звезды конкурса 2017 года Кристиана Костова. Фигуристку и певца пригласили принять участие в выпуске передачи «Пусть говорят», посвящённом Евровидению-2018, правда, почти ничего не дали сказать. Женя и Крис начали развлекать друг друга, и это положило начало их крепкой дружбе.
Бонус! Звёзды Евровидения записали гимн к ЧМ-2021
Есть примеры, когда Евровидение приходило в фигурное катание. В 2021 году чемпионат мира принимала Швеция, и она основательно подошла к подготовке турнира. Гимн для соревнований записали Полина Гагарина и Монс Cельмерлёв. Звёзды Евровидения-2015 выступили с ним в рамках гала-вечера турнира.
Представитель Швейцарии стал частью премии ISU
На премии ISU 2023 года выступил представитель Швейцарии на Евровидении-2021 певец Gjon’s Tears. Кстати, под его хит «Tout l’univers» в сезоне-2021/2022 короткую программу катал Морис Квителашвили.
«Когда представляю Россию, хочу стоять на первом месте». Фигуристы и Евровидение
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