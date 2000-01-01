«Когда представляю Россию, хочу стоять на первом месте». Фигуристы и Евровидение

Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Как фигуристы связаны с Евровидением?
Как фигуристы связаны с Евровидением?
Плющенко привёл к победе Билана. А чемпионка Дании спела на конкурсе! Об этом же мечтала и Семенович.
AMP-версия
Плющенко помог Билану победить на Евровидении
Плющенко помог Билану победить на Евровидении
Конечно, первая ассоциация, которая приходит в голову, когда слышишь слова «фигурное катание» и «Евровидение» в одном предложении, это Евгений Плющенко! В 2008 году олимпийский чемпион помог одержать Диме Билану долгожданную победу в конкурсе. Плющенко дополнил номер певца, катаясь на крошечном кусочке искусственного льда.
«Эта песня также и про меня, про Диму, про Эдвина. Естественно, были подъёмы, много побед, но много и поражений было. Никогда нельзя опускать руки. Когда я представляю Россию, я хочу стоять на пьедестале только на первом месте и слышать свой гимн», — рассказывал Евгений. Победа в 2008-м — пока что единственная на счету России на Евровидении.
«Эта песня также и про меня, про Диму, про Эдвина. Естественно, были подъёмы, много побед, но много и поражений было. Никогда нельзя опускать руки. Когда я представляю Россию, я хочу стоять на пьедестале только на первом месте и слышать свой гимн», — рассказывал Евгений. Победа в 2008-м — пока что единственная на счету России на Евровидении.
Билан стал крёстным Гнома Гномыча
Билан стал крёстным Гнома Гномыча
После победы на песенном конкурсе связь между Плющенко и Биланом не оборвалась. И дело не только в том, что Евгений женился на продюсере Димы. Билан стал крёстным отцом сына Плющенко и Рудковской Александра, более известного как Гном Гномыч.
Сербская фигуристка была частью номера Черногории
Сербская фигуристка была частью номера Черногории
Фишку с участием фигуриста в номере на Евровидении ещё долго никто не решался повторить. В 2014-м рискнул певец Сергей Четкович, представлявший Черногорию. Он пригласил в свой номер сербскую фигуристку Елену Станисавлевич, правда, девушка выступила не на коньках, а на роликах. Успех России повторить Черногории не удалось — страна заняла 19-е место.
Чемпионка Дании спела на Евровидении на четырёх языках
Чемпионка Дании спела на Евровидении на четырёх языках
Но фигуристы способны выступать на Евровидении не только в качестве подтанцовки — это доказала Леонора Йепсен. Она — чемпионка Дании, участница юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, а ещё… представительница Дании на Евровидении-2019!
С песней «Love Is Forever», которую девушка спела на английском, датском, немецком и французском языках, она заняла 12-е место.
С песней «Love Is Forever», которую девушка спела на английском, датском, немецком и французском языках, она заняла 12-е место.
Семенович не отобралась на конкурс
Семенович не отобралась на конкурс
Ещё задолго до Леоноры участницей Евровидения хотела стать Анна Семенович. Экс-фигуристка приняла участие в российском национальном отборе на конкурс 2009 года, который принимала Москва, с песней «Love ловила». Но потерпела неудачу — заняла лишь пятое место. Представительницей России в тот год стала Анастасия Приходько.
Джонни Вейр обожает Евровидение
Джонни Вейр обожает Евровидение
Огромным фанатом Евровидения является Джонни Вейр. Американский экс-фигурист внимательно следит за конкурсом, делает прогнозы и регулярно выкладывает видео, как катается под евровизионные треки. Кстати, на одном из недавних видео ему аккомпанировал сам Александр Рыбак — победитель конкурса в Москве.
В этом году Джонни посчастливилось стать комментатором Евровидения для американского телевидения.
В этом году Джонни посчастливилось стать комментатором Евровидения для американского телевидения.
Медведева дружит со звездой Евровидения
Медведева дружит со звездой Евровидения
Евгении Медведевой Евровидение подарило друга в лице звезды конкурса 2017 года Кристиана Костова. Фигуристку и певца пригласили принять участие в выпуске передачи «Пусть говорят», посвящённом Евровидению-2018, правда, почти ничего не дали сказать. Женя и Крис начали развлекать друг друга, и это положило начало их крепкой дружбе.
Бонус! Звёзды Евровидения записали гимн к ЧМ-2021
Бонус! Звёзды Евровидения записали гимн к ЧМ-2021
Есть примеры, когда Евровидение приходило в фигурное катание. В 2021 году чемпионат мира принимала Швеция, и она основательно подошла к подготовке турнира. Гимн для соревнований записали Полина Гагарина и Монс Cельмерлёв. Звёзды Евровидения-2015 выступили с ним в рамках гала-вечера турнира.
Представитель Швейцарии стал частью премии ISU
Представитель Швейцарии стал частью премии ISU
На премии ISU 2023 года выступил представитель Швейцарии на Евровидении-2021 певец Gjon’s Tears. Кстати, под его хит «Tout l’univers» в сезоне-2021/2022 короткую программу катал Морис Квителашвили.
«Когда представляю Россию, хочу стоять на первом месте». Фигуристы и Евровидение
Читайте также
Фигуристки вспоминают воевавших родственников
Фигуристки вспоминают воевавших родственников
Топ-10 дерзких выходок Бойковой/Козловского
Топ-10 дерзких выходок Бойковой/Козловского
Куда Загитова улетела в тёплые края?
Куда Загитова улетела в тёплые края?
Как Юдашкин был связан с фигурным катанием?
Как Юдашкин был связан с фигурным катанием?
Самые необычные образы фигуристок
Самые необычные образы фигуристок
Фигуристы, пережившие развод
Фигуристы, пережившие развод
Как Медведева покоряет ТВ
Как Медведева покоряет ТВ
10 самых богатых зарубежных фигуристов сезона
10 самых богатых зарубежных фигуристов сезона
5 событий спорта сегодня
5 событий спорта сегодня
Кто чаще всех участвовал в КЧМ?
Кто чаще всех участвовал в КЧМ?
Как сборная России выступала на КЧМ
Как сборная России выступала на КЧМ
У Евгении Медведевой новый роман?
У Евгении Медведевой новый роман?
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Радикальные перемены внешности фигуристок
Радикальные перемены внешности фигуристок
Как фигуристы подвергаются насилию и абьюзу
Как фигуристы подвергаются насилию и абьюзу
Какие иностранные фигуристы тренировались в России
Какие иностранные фигуристы тренировались в России
© championat.com 2000–2023