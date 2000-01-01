«Когда представляю Россию, хочу стоять на первом месте». Фигуристы и Евровидение

«Эта песня также и про меня, про Диму, про Эдвина. Естественно, были подъёмы, много побед, но много и поражений было. Никогда нельзя опускать руки. Когда я представляю Россию, я хочу стоять на пьедестале только на первом месте и слышать свой гимн», — рассказывал Евгений. Победа в 2008-м — пока что единственная на счету России на Евровидении.