Пилатес, йога и даже бокс! Валиева активно отдохнула в Эмиратах и улетела на Мальдивы

Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Валиева активно отдохнула в Эмиратах и улетела на Мальдивы
Валиева активно отдохнула в Эмиратах и улетела на Мальдивы
Камила Валиева не забывает о спорте, несмотря на отпуск. В Арабских Эмиратах фигуристка занялась различными активностями и получила массу впечатлений. Попробовала даже бокс! А затем улетела на Мальдивы.
AMP-версия
Вечеринка перед отпуском
Вечеринка перед отпуском
Ледовое шоу в Монголии стало последним для Камилы перед долгожданными каникулами. Прежде чем улететь в тёплые края, она успела повеселиться на роскошном банкете с Елизаветой Туктамышевой, Евгенией Тарасовой и другими фигуристами.
Полетела в Арабские Эмираты
Полетела в Арабские Эмираты
Местом отдыха Камила выбрала ОАЭ. В прошлом году она уже отдыхала в Эмиратах и отлично провела время в компании Александры Трусовой, Марка Кондратюка и Мориса Квителашвили.
Долгожданный отдых
Долгожданный отдых
Фигуристка очень обрадовалась долгожданным каникулам! Курорт встретил её солнечной погодой, ласковым ветром и мягким золотистым песочком.
Встреча с подругой детства
Встреча с подругой детства
Приятным сюрпризом для Камилы оказалась встреча с подругой Самирой из детского сада: девушки редко видятся, но сохраняют тёплые отношения. В Эмиратах они сразу объединились, чтобы вместе развлекаться и любоваться природой.
Самый красивый закат
Самый красивый закат
Живописный заход солнца над бескрайним морем так впечатлил Камилу, что она запечатлела его на телефон.
«Прямое включение с самого красивого заката, который мы видели! Смотрите — красота!» — записала Камила видео для своего телеграм-канала.
Девушка и море
Девушка и море
Красоту моря и неба спортсменка созерцала прямо на скалах. Бесстрашно забралась на огромные камни и гармонично вписалась в чудесный пейзаж.
Из одиночницы в баскетболистки
Из одиночницы в баскетболистки
Одним из развлечений Камилы и её подруги стала игра в баскетбол. Олимпийская чемпионка с удовольствием попробовала себя в далёком от фигурного катания спорте.
Камила научилась боксировать
Камила научилась боксировать
Баскетболом спортивные нагрузки не ограничились. Камила с подругой посетили пилатес, йогу в гамаках, а ещё занялись боксом! Возможно, выйти на ринг их вдохновил пример Алины Загитовой? В любом случае главное, что девушкам было весело.
Подарок от отеля
Подарок от отеля
Поездка в Эмираты запомнится Камиле не только насыщенной программой развлечений, но и неожиданным подарком от сотрудников отеля. Они вручили ей шоколадный десерт с олимпийскими кольцами и её изображением в короткой программе на арене Пекина.
Каникулы продолжаются!
Каникулы продолжаются!
«В Арабских Эмиратах воспитанница Тутберидзе пробыла недолго: всего два дня. Затем полетела в другое место. В какое — предложила угадать болельщикам.
«Сейчас мы летим ещё кое-куда отдыхать. Как вы думаете, куда мы полетим?» — Спросила Камила подписчиков в своих соцсетях.
Прилетела на Мальдивы
Прилетела на Мальдивы
Большинство фанатов решили, что Камила отправилась на Мальдивы. И не прогадали! Спортсменка впервые посетила райские острова и сразу поделилась счастливым фото оттуда.
Несмотря на ночной перелёт, Камила уже вовсю исследует курорт и успела облюбовать экзотическое подвесное кресло. Девушка просто светится от счастья! Наконец-то она как следует расслабится после сложного сезона.
Несмотря на ночной перелёт, Камила уже вовсю исследует курорт и успела облюбовать экзотическое подвесное кресло. Девушка просто светится от счастья! Наконец-то она как следует расслабится после сложного сезона.
Пилатес, йога и даже бокс! Валиева активно отдохнула в Эмиратах и улетела на Мальдивы
Читайте также
Кто из фигуристов катался под музыку с Евровидения
Кто из фигуристов катался под музыку с Евровидения
Как фигуристы связаны с Евровидением?
Как фигуристы связаны с Евровидением?
Фигуристки вспоминают воевавших родственников
Фигуристки вспоминают воевавших родственников
Топ-10 дерзких выходок Бойковой/Козловского
Топ-10 дерзких выходок Бойковой/Козловского
Куда Загитова улетела в тёплые края?
Куда Загитова улетела в тёплые края?
Как Юдашкин был связан с фигурным катанием?
Как Юдашкин был связан с фигурным катанием?
Самые необычные образы фигуристок
Самые необычные образы фигуристок
Фигуристы, пережившие развод
Фигуристы, пережившие развод
Как Медведева покоряет ТВ
Как Медведева покоряет ТВ
10 самых богатых зарубежных фигуристов сезона
10 самых богатых зарубежных фигуристов сезона
5 событий спорта сегодня
5 событий спорта сегодня
Кто чаще всех участвовал в КЧМ?
Кто чаще всех участвовал в КЧМ?
Как сборная России выступала на КЧМ
Как сборная России выступала на КЧМ
У Евгении Медведевой новый роман?
У Евгении Медведевой новый роман?
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Радикальные перемены внешности фигуристок
Радикальные перемены внешности фигуристок
© championat.com 2000–2023