Пилатес, йога и даже бокс! Валиева активно отдохнула в Эмиратах и улетела на Мальдивы

Каникулы продолжаются!

«В Арабских Эмиратах воспитанница Тутберидзе пробыла недолго: всего два дня. Затем полетела в другое место. В какое — предложила угадать болельщикам.

«Сейчас мы летим ещё кое-куда отдыхать. Как вы думаете, куда мы полетим?» — Спросила Камила подписчиков в своих соцсетях.