Пилатес, йога и даже бокс! Валиева активно отдохнула в Эмиратах и улетела на Мальдивы

Валиева активно отдохнула в Эмиратах и улетела на Мальдивы
Камила Валиева не забывает о спорте, несмотря на отпуск. В Арабских Эмиратах фигуристка занялась различными активностями и получила массу впечатлений. Попробовала даже бокс! А затем улетела на Мальдивы.
Вечеринка перед отпуском
Ледовое шоу в Монголии стало последним для Камилы перед долгожданными каникулами. Прежде чем улететь в тёплые края, она успела повеселиться на роскошном банкете с Елизаветой Туктамышевой, Евгенией Тарасовой и другими фигуристами.
Полетела в Арабские Эмираты
Местом отдыха Камила выбрала ОАЭ. В прошлом году она уже отдыхала в Эмиратах и отлично провела время в компании Александры Трусовой, Марка Кондратюка и Мориса Квителашвили.
Долгожданный отдых
Фигуристка очень обрадовалась долгожданным каникулам! Курорт встретил её солнечной погодой, ласковым ветром и мягким золотистым песочком.
Встреча с подругой детства
Приятным сюрпризом для Камилы оказалась встреча с подругой Самирой из детского сада: девушки редко видятся, но сохраняют тёплые отношения. В Эмиратах они сразу объединились, чтобы вместе развлекаться и любоваться природой.
Самый красивый закат
Живописный заход солнца над бескрайним морем так впечатлил Камилу, что она запечатлела его на телефон.
«Прямое включение с самого красивого заката, который мы видели! Смотрите — красота!» — записала Камила видео для своего телеграм-канала.
«Прямое включение с самого красивого заката, который мы видели! Смотрите — красота!» — записала Камила видео для своего телеграм-канала.
Девушка и море
Красоту моря и неба спортсменка созерцала прямо на скалах. Бесстрашно забралась на огромные камни и гармонично вписалась в чудесный пейзаж.
Из одиночницы в баскетболистки
Одним из развлечений Камилы и её подруги стала игра в баскетбол. Олимпийская чемпионка с удовольствием попробовала себя в далёком от фигурного катания спорте.
Камила научилась боксировать
Баскетболом спортивные нагрузки не ограничились. Камила с подругой посетили пилатес, йогу в гамаках, а ещё занялись боксом! Возможно, выйти на ринг их вдохновил пример Алины Загитовой? В любом случае главное, что девушкам было весело.
Подарок от отеля
Поездка в Эмираты запомнится Камиле не только насыщенной программой развлечений, но и неожиданным подарком от сотрудников отеля. Они вручили ей шоколадный десерт с олимпийскими кольцами и её изображением в короткой программе на арене Пекина.
Каникулы продолжаются!
«В Арабских Эмиратах воспитанница Тутберидзе пробыла недолго: всего два дня. Затем полетела в другое место. В какое — предложила угадать болельщикам.
«Сейчас мы летим ещё кое-куда отдыхать. Как вы думаете, куда мы полетим?» — Спросила Камила подписчиков в своих соцсетях.
«Сейчас мы летим ещё кое-куда отдыхать. Как вы думаете, куда мы полетим?» — Спросила Камила подписчиков в своих соцсетях.
Прилетела на Мальдивы
Большинство фанатов решили, что Камила отправилась на Мальдивы. И не прогадали! Спортсменка впервые посетила райские острова и сразу поделилась счастливым фото оттуда.
Несмотря на ночной перелёт, Камила уже вовсю исследует курорт и успела облюбовать экзотическое подвесное кресло. Девушка просто светится от счастья! Наконец-то она как следует расслабится после сложного сезона.
Пилатес, йога и даже бокс! Валиева активно отдохнула в Эмиратах и улетела на Мальдивы
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