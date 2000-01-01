От Тарасовой до Трусовой. Кто из российских фигуристов выпускал книги о себе?

Ирина Роднина — «Слеза чемпионки»

Книга трёхкратной олимпийской чемпионки увидела свет в 2013 году. В ней Роднина рассказала и о том, как вставала на коньки, и о том, как работала с Жуком и Тарасовой, и о жизни в Америке.