От Тарасовой до Трусовой. Кто из российских фигуристов выпускал книги о себе?

О ком из фигуристов можно прочесть книгу?
На счету Татьяны Тарасовой аж две автобиографии, а первая книга об Александре Трусовой вышла, когда фигуристке было ещё 16 лет.
Татьяна Тарасова — «Красавица и чудовище»
Первая автобиография Тарасовой «Четыре времени года» была выпущена ещё в СССР. «Красавица и чудовище» — более полный рассказ о карьере и жизни великого тренера, эта книга вышла в 2008 году.
Бестемьянова, Букин, Бобрин — «Танго нашей жизни. Пара, в которой трое»
Автобиография одновременно сразу троих фигуристов вышла в свет в 2017 году. Наталья Бестемьянова стала олимпийской чемпионкой в паре с Андреем Букиным, а жизнь свою связала с одиночником Игорем Бобриным.
Ирина Роднина — «Слеза чемпионки»
Книга трёхкратной олимпийской чемпионки увидела свет в 2013 году. В ней Роднина рассказала и о том, как вставала на коньки, и о том, как работала с Жуком и Тарасовой, и о жизни в Америке.
Евгений Плющенко — «Другое шоу»
Уже после победы на Олимпиаде в Турине в 2007 году Плющенко выпустил автобиографию, в которой рассказал о своём спортивном пути: истории про сложное детство, травмы, взаимоотношения в группе.
Алексей Ягудин — «НаPROлом»
В 2008 году вышла автобиография олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. В книге фигурист рассказал о начале карьеры, встрече с Алексеем Мишиным, первых победах, переходе к Татьяне Тарасовой и многом другом.
Марина Анисина — «Точки над i»
Олимпийская чемпионка в паре с Гвендалем Пейзера откровенно рассказала о том периоде, когда ей пришлось менять спортивное гражданство, о жизни во Франции, о скандале на ОИ-2002 и даже о знакомстве с Никитой Джигурдой.
Екатерина Гордеева — «Мой Сергей»
Спустя несколько лет после смерти мужа и партнёра фигуристка выпустила книгу, в которой рассказала о своём пути в фигурном катании и выступлениях с Сергеем Гриньковым. Изначально книга вышла в США, но затем была напечатана и в России.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков — «Две стороны одной медали»
К главному успеху в карьере Татьяна и Максим пришли вместе — и вместе создали автобиографию. «Эта книга не о фигурном катании. Не о спорте. Она о человеческих чувствах и эмоциях», — говорится в аннотации.
Александр Жулин — «Танцы на льду жизни»
В автобиографии знаменитый тренер поведал поклонникам подробности не только своей спортивной карьеры, но и личной жизни. Например, рассказал о трёх своих браках с фигуристками — Майей Усовой, Татьяной Навкой и Натальей Михайловой.
Алексей Мишин — «О чём молчит лёд»
Алексей Николаевич выпустил большое количество научных работ и пособий по фигурному катанию, а в 2020 году вышла в свет его автобиография. В книге тренер рассказал, как выступал сам, как работал со знаменитыми учениками и многое другое.
«Москвины. Лëд для двоих»
В 2011 году Елена Вайцеховская выпустила книгу о чете знаменитых тренеров по фигурному катанию — Игоре Борисовиче и Тамаре Николаевне Москвиных. В основе книги лежат беседы с тренерами за многие годы.
«Александра Трусова. Девочка, победившая гравитацию»
Биографическую книгу о российской фигуристке написала Елена Зотова, в свет издание вышло в 2020 году. О своей жизни и спортивной карьере рассказывает не только сама Саша, но и её родители — Вячеслав и Светлана Трусовы.
Аделина Сотникова — «Сердце льда: для влюблённых в фигурное катание»
В своей книге Сотникова поделилась не только собственной вдохновляющей историей, но и полезными советами для фигуристов. Издание вышло в свет в 2020 году.
От Тарасовой до Трусовой. Кто из российских фигуристов выпускал книги о себе?
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