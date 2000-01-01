«Не страшно иногда выглядеть смешной». 10 ипостасей Загитовой

4. Загитова-журналистка

«Сегодня я не только спортсмен, но и журналист», — именно так позиционирует себя Алина. За спиной фигуристки не только три сезона «Ледникового периода», но и работа корреспондентом на Олимпиаде в Пекине, а также ведущей на российских соревнованиях по фигурному катанию.