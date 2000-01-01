«Не страшно иногда выглядеть смешной». 10 ипостасей Загитовой

10 ипостасей Алины Загитовой
Исследовать себя и проявляться — жизненное кредо олимпийской чемпионки.
1. Загитова-фигуристка
За свою карьеру Алина завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она — вторая фигуристка в истории после Ким Ю На, которой удалось это сделать.
2. Загитова-артистка шоу
После приостановки карьеры Алина переквалифицировалась в артистку ледовых шоу. Фигуристка очень органично смотрится в ролях сказочных героинь Настеньки, Людмилы и «Спящей красавицы».
3. Загитова-студентка
Алина учится сразу в двух вузах: очно в РАНХиГС на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика» и заочно в РГУФКСМиТ по направлению «Спорт».
4. Загитова-журналистка
«Сегодня я не только спортсмен, но и журналист», — именно так позиционирует себя Алина. За спиной фигуристки не только три сезона «Ледникового периода», но и работа корреспондентом на Олимпиаде в Пекине, а также ведущей на российских соревнованиях по фигурному катанию.
5. Загитова-дипломат
Встречи с политиками и чиновниками для Алины — дело привычное. После победы на Олимпиаде Загитова пообщалась с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а в прошлом году она обсудила планы по развитию фигурного катания в Монголии в посольстве страны.
6. Загитова-боксёр
Алина начала заниматься боксом для того, чтобы поддерживать форму, но вскоре он стал для неё больше, чем увлечением. Прошлым летом Загитова провела показательный бой с олимпийским чемпионом Олегом Саитовым, а теперь промоутеры поговаривают о её поединке с Ольгой Бузовой.
7. Загитова-танцор
Держать себя в тонусе Алине помогает не только бокс, но и танцы. Осенью девушка начала заниматься стрип-пластикой. А в декабре она выпустила клип со своим танцем.
8. Загитова-модель
За все эти годы Алина приняла участие в бессчётном количестве фотосессий для брендов, журналов и для себя. Позировать для фотокамер — часть жизни олимпийской чемпионки.
9. Загитова-певица
На шоу «Влюблённые в фигурное катание» произошёл дебют Алины в качестве певицы. Фигуристка упорно готовилась к выступлению в дуэте с Zivert, занималась с педагогами по вокалу. Правда, на самом мероприятии спела под фонограмму.
10. Скоро: Загитова-фехтовальщица
1 июля в рамках Дня московского спорта Алина примет участие в показательном поединке по фехтованию с двукратной победительницей Олимпийских игр, саблисткой Софьей Великой. Ждём дебют Загитовой в новой ипостаси!
Загитова — о своих новых начинаниях
«Я знаю и чувствую, как мне проявляться. Ищу и исследую свои новые эмоции, желания. То станцевать танец под дождём, то принять вызов спеть с настоящей талантливой певицей. Не страшно идти за тем, что нравится. Не страшно ошибаться. Не страшно иногда даже выглядеть смешной», — писала Алина в своём телеграм-канале.
«Не страшно иногда выглядеть смешной». 10 ипостасей Загитовой
Читайте также
Кто из фигуристов выпускал автобиографии?
Музыка из кинематографа в программах фигуристов
Фигуристы с необычными профессиями
Переходы в фигурном катании сводят с ума!
21 мудрая цитата Алины Загитовой
Как Щербакова роскошно отдыхает на море
Валиева активно отдохнула в Эмиратах
Кто из фигуристов катался под музыку с Евровидения
Как фигуристы связаны с Евровидением?
Фигуристки вспоминают воевавших родственников
Топ-10 дерзких выходок Бойковой/Козловского
Куда Загитова улетела в тёплые края?
Как Юдашкин был связан с фигурным катанием?
Самые необычные образы фигуристок
Фигуристы, пережившие развод
Как Медведева покоряет ТВ