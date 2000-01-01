В каких видах спорта хотят попробовать себя Загитова, Трусова, Валиева и другие фигуристы

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Каких экспериментов ждать от наших фигуристов?
Каких экспериментов ждать от наших фигуристов?
В прошлом году ребята смело пробовали себя в новых видах спорта. И есть все основания полагать, что этим летом тенденция продолжится!
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Алина Загитова — фехтование
Алина Загитова — фехтование
На Дне московского спорта 1 июля олимпийская чемпионка поучаствует в показательном поединке по фехтованию. Её соперницей должна была стать знаменитая саблистка Софья Великая, но она эту информацию опровергла. Вероятно, Алина сразится с кем-то другим.
Алина Загитова — конный спорт
Алина Загитова — конный спорт
Однако на этом эксперименты Алины могут не закончиться. У фигуристки есть желание попробовать себя и в других видах спорта. Например, в конном спорте. «Я каталась на лошади, мне очень понравилось, за исключением одного чиха, но ничего страшного. Думаю, так она меня поблагодарила. Я задумываюсь о переходе в конный спорт», — говорила Алина год назад.
Алина Загитова — синхронное плавание
Алина Загитова — синхронное плавание
А ещё Алина хочет попытать удачу в синхронном плавании. «Было бы интересно принять участие в соревновании по синхронному плаванию, но я не умею так хорошо плавать. Может, попробую в будущем. Всё возможно в этой жизни, не говорю, что никогда», — рассказывала Загитова «Р-Спорту».
Алина Загитова — гребной спорт
Алина Загитова — гребной спорт
И в гребном спорте. «Хотела бы ещё попробовать себя в гребле, но у меня руки слабые, сразу говорю», — признавалась Загитова осенью.
Александра Трусова — теннис
Александра Трусова — теннис
Если Загитовой удастся осуществить свои желания, у Трусовой появится конкурент. Пока Саша главный амбассадор спортивных экспериментов — в прошлом году она испытала пять видов спорта! И на этом останавливаться не собирается, фигуристка хочет попробовать теннис: «Интересен сам процесс. Очень разная нагрузка на разные группы мышц, и всё необычно».
Александра Трусова — гребля на байдарках, прыжки в воду
Александра Трусова — гребля на байдарках, прыжки в воду
При этом Саша готова и к сторонним предложениям. А их у неё, по крайней мере, в прошлом году было много. Например, фигуристку звали в греблю на байдарках и в прыжки в воду.
Александра Трусова — шорт-трек
Александра Трусова — шорт-трек
А ещё в шорт-трек. «Могу сказать, что много фигуристов, правда, в молодом возрасте, перешли в шорт-трек и были довольно успешны», — говорил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «Спорту день за днём».
Камила Валиева — бокс
Камила Валиева — бокс
К новым экспериментам готова и Валиева. Фигуристка рассказывала в прошлом году, что хотела бы попробовать бокс. «Это полезно для себя и для сердца. Если всё делать в разумных количествах, как ещё одна тренировка, то почему нет», — говорила Камила.
Елизавета Туктамышева — футбол
Елизавета Туктамышева — футбол
«Хотела бы сыграть за «Зенит» хоть минуту? Ну да, я, в принципе, хотела бы попробовать себя в футболе. Ну так, просто ради фана», — признавалась Туктамышева.
Елизавета Туктамышева — сёрфинг
Елизавета Туктамышева — сёрфинг
А ещё Лиза рассказывала в интервью «Чемпионату», что хотела бы попробовать сёрфинг.
Евгения Медведева — бег
Евгения Медведева — бег
«В последнее время я полюбила бег. Мы с Тофу любим бегать по утрам. Мне подарили специальный поводок для собаки, чтобы бегать вместе. Хотелось бы попробовать марафон и проверить свои силы, если честно. Уже без Тофу», — говорила Медведева «СЭ» два года назад. Однако марафон тогда так и не пробежала. Может, этим летом?
Владимир Морозов — хоккей
Владимир Морозов — хоккей
Серебряный призёр Олимпиады-2022 от коньков отказываться не собирается. Но всё-таки планирует освоить новый вид спорта. «Я бы хотел попробовать хоккей, а по возможности заниматься им», — признавался фигурист «Чемпионату».
Александра Бойкова — автоспорт
Александра Бойкова — автоспорт
У новоиспечённой ученицы Тутберидзе куда более рискованное желание. «Мне очень нравится скорость сама по себе. С удовольствием попробовала бы прокатиться за рулём гоночного болида», — говорила Бойкова RT.
Дмитрий Козловский — гольф
Дмитрий Козловский — гольф
А её партнёр выбрал более спокойный вид спорта: «Для меня это гольф. Мне нравится, когда в спорте есть эстетика, ритуальный процесс, наслаждение этим процессом».
В каких видах спорта хотят попробовать себя Загитова, Трусова, Валиева и другие фигуристы
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