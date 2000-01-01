В каких видах спорта хотят попробовать себя Загитова, Трусова, Валиева и другие фигуристы

Алина Загитова — конный спорт

Однако на этом эксперименты Алины могут не закончиться. У фигуристки есть желание попробовать себя и в других видах спорта. Например, в конном спорте. «Я каталась на лошади, мне очень понравилось, за исключением одного чиха, но ничего страшного. Думаю, так она меня поблагодарила. Я задумываюсь о переходе в конный спорт», — говорила Алина год назад.