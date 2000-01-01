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Трусова прервала регулярные тренировки!
Трусова прервала регулярные тренировки!
Александра Трусова — одна из главных звёзд нашего фигурного катания. Спортсменка, завоевавшая драматичное серебро на Олимпиаде-2022, кажется, решила окончательно завязать со спортом. Что происходит?
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Тренировочный процесс
Тренировочный процесс
Трусова прервала регулярные тренировки в ЦСКА после возвращения из Пекина, где в начале августа выступала в шоу Евгения Плющенко. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
Официальные прокаты
Официальные прокаты
Почему она это сделала — неясно. О планах сменить тренера или уйти из спорта фигуристка не сообщала. Также Трусова пропустит контрольные старты сборной. В списках участников её не оказалось.
Причины паузы
Причины паузы
Маловероятно, что Александра выступит на соревнованиях в следующем сезоне. Как пишет «Спорт-экспресс», причинами стали недовольство судейством, отсутствие международных стартов, проблемы со здоровьем и занятость в шоу.
Старт сезона
Старт сезона
Контрольные прокаты сборной пройдут 16–17 сентября. Официально новый сезон стартует 13 октября этапом Гран-при в Уфе.
Трусова прервала регулярные тренировки. Она не выступит на контрольных прокатах сборной
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