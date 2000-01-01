Скандально распалась пара Кагановская/Ангелопол!
Пара Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол распалась. Причём сделала это с таким скандалом, какого в российском фигурном катании ещё не было. Что случилось?
Больше не партнёры
Тренер пары Ангелина Крыловская заявила, что распался дуэт по решению Валерия. Всё лето у фигуристов были конфликты, они сумели решить их, но Ангелопол захотел уйти из пары.
Единоличное решение
«Я как тренер совершенно не согласна с ним. С моей стороны было принято множество всевозможных попыток сохранить дуэт. Валера в моей группе больше кататься не будет», — написала Крыловская.
Причины споров
Позднее Василиса поделилась деталями конфликта. Она заявила, что Ангелопол не хотел кататься с ней по личным причинам, о чём сказал ей. Но через день он поменял причину — Кагановская слишком плохо тренируется.
Ультиматум
Разногласия удалось уладить, и пара начала готовиться к контрольным прокатам. Но 28 августа Валерий принёс контракт, заявив, что Василиса должна взять его на полное содержание. Подписать его нужно было до 1 сентября.
Заявление фигуристки
«Мы пытались поговорить, но Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался», — написала Василиса.
Пара Кагановская/Ангелопол скандально распалась. Такого в нашей фигурке ещё не было
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