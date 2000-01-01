Пара Кагановская/Ангелопол скандально распалась. Такого в нашей фигурке ещё не было

Заявление фигуристки

«Мы пытались поговорить, но Валера сказал, что это его условие, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер, никто на таких условиях работать не собирался», — написала Василиса.