Кучи сильных фигуристов не будет на чемпионате России! Счёт идёт на десятки

Кого из фигуристов не будет на чемпионате России?
Совсем скоро стартует главная битва сильнейших фигуристов страны в Челябинске, но в списках участников серьёзные потери. Многие выступавшие год назад отстуствуют. Кто-то получил травмы. А кого-то остановили семейные обстоятельства.
Анастасия Зинина
Настя порадовала новыми программами на контрольных прокатах, но на реальные старты так и не вышла. Сначала у неё обострилась старая травма, затем воспалилась надкостница. А ведь она входит в основу сборной и является одной из лучших одиночниц России!
Артур Даниелян
Артур очень хотел усложнить контент к чемпионату страны, готовя сложнейший четверной лутц. К сожалению, на последнем этапе в Москве он серьёзно травмировался после попытки этого квада и теперь проходит восстановление.
Елизавета Туктамышева
В прошлом декабре Лиза триумфально завоевала бронзу чемпионата России, но в этом сезоне решила поставить карьеру на паузу. Многие до сих пор не привыкли к соревнованиям без Императрицы и очень скучают по её блестящим тройным акселям.
Таисия Собинина/Денис Ходыкин
Новая перспективная спортивная пара успешно отобралась на турнир в Челябинске, но семейные обстоятельства не позволяют им поехать туда.
Василиса Кагановская, Валерий Ангелопол
После распада танцевального дуэта Василисы и Валеры каждый из них нашёл новых партнёров, но времени на подготовку к соревнованиям в первой половине сезона у них уже не было.
Софья Акатьева
Действующая чемпионка России никак не оправится от травм. Летом юная воспитанница Тутберидзе получила стрессовый перелом, долго лечилась, но боли никак её не отпускают. В данный момент Соня тренируется только в зале.
Андрей Мухортов
Воспитанник Василевского хорошо показал себя на этапах Гран-при, чем обеспечил себе путёвку на главный внутренний старт. Но вместо него в список внесли Илью Яблокова, который до этого снялся с последнего этапа в Москве по медицинским показаниям.
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Серебряные медалисты Олимпиады в Пекине восхищали болельщиков весь прошлый сезон, в том числе на чемпионате России. Как ни печально, но на этом они поставили точку в спортивной карьере, официально объявив о её завершении в ноябре.
Артём Ковалёв
Артём неудачно упал на тренировке с четверного тулупа, когда готовился к серии Гран-при, и сломал ногу. Потребовалось делать даже операцию! Теперь он потихоньку восстанавливается, понимая, что полностью пропустит сезон.
Вероника Жилина
Звёздочка «Ангелов Плющенко» обещала стать одной из главных фавориток у девушек, но блеснуть многочисленными ультра-си на соревнованиях ей помешала травма плеча. Очень обидно: в этом сезоне она должна была дебютировать по взрослым.
Дарья Бояринцева/Роман Плешков
Яркая спортивная пара отобралась на чемпионат страны по итогам Гран-при, но затем снялась с него по семейным обстоятельствам.
Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко
Новообразованный дуэт успел блеснуть интересным ритм-танцем на Гран-при в Красноярске, хотя соперница случайно задела Аннабель ногу коньком. Порез был очень серьёзным, и ребята пропустили этап в Москве, а позже девушка уехала в США на лечение.
Александра Трусова
Русская ракета год назад штурмовала четверной лутц на этапах Гран-при и собиралась добить его на чемпионате России. Планы нивелировала внезапная болезнь, а в этом сезоне Саша ездить по соревнованиям не стала.
Дарио Чиризано
Великолепный танцор едва не образовал дуэт с иностранкой после того, как его бросила Ирина Хавронина в прошлом сезоне. И всё-таки ему удалось найти партнёршу в России, а заодно попасть в группу к самой Анжелике Крыловой.
Карина Акопова/Никита Рахманин
Карина и Никита снялись с произвольной на этапе в Казани из-за проблем у партнёра, поэтому им не хватило очков для квалификации на чемпионат России. Тем не менее они могли попасть на него по замене, но этого почему-то не случилось.
Иван Попов
Победитель прыжкового турнира в этом году не отобрался на главный старт наших фигуристов. В общем зачёте по итогам серии Гран-при ученик Соколовской обосновался на 20-й позиции, а заветный отбор проходят лишь первые 18 спортсменов.
Софья Самоделкина
Одарённая квадистка и трикселистка неожиданно затеяла переход под флаг Казахстана, но до сих пор никаких подвижек в этом вопросе не наблюдается. В итоге Соня нигде не соревнуется, и увидеть её можно разве что в шоу.
Елизавета Пасечник, Максим Некрасов
В сентябре Лиза и Максим внезапно прекратили сотрудничество, расстроив многих болельщиков. К счастью, они максимально оперативно образовали дуэты с Чиризано и Кагановской соответственно. Осталось дождаться дебюта новоделов!
Михаил Коляда
Мастер конька, грации и искусства на льду в мужском одиночном расстроил снятием с чемпионата России ещё в прошлом году. Но и в этом, хотя он в принципе не выступал на стартах, очень печально осознавать, что Миши не будет в Челябинске.
Андрей Багин
Бывший партнёр Софьи Тютюниной не нашёл, с кем ему танцевать в текущем сезоне, и приостановил карьеру.
Виктория Васильева/Роман Запорожец
Молодые парники по правилам заслужили поездку на турнир в Челябинск, но по неизвестным причинам их заменили другой парой.
Кучи сильных фигуристов не будет на чемпионате России! Счёт идёт на десятки
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