Кучи сильных фигуристов не будет на чемпионате России! Счёт идёт на десятки

Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Кого из фигуристов не будет на чемпионате России?
Кого из фигуристов не будет на чемпионате России?
Совсем скоро стартует главная битва сильнейших фигуристов страны в Челябинске, но в списках участников серьёзные потери. Многие выступавшие год назад отстуствуют. Кто-то получил травмы. А кого-то остановили семейные обстоятельства.
AMP-версия
Анастасия Зинина
Анастасия Зинина
Настя порадовала новыми программами на контрольных прокатах, но на реальные старты так и не вышла. Сначала у неё обострилась старая травма, затем воспалилась надкостница. А ведь она входит в основу сборной и является одной из лучших одиночниц России!
Артур Даниелян
Артур Даниелян
Артур очень хотел усложнить контент к чемпионату страны, готовя сложнейший четверной лутц. К сожалению, на последнем этапе в Москве он серьёзно травмировался после попытки этого квада и теперь проходит восстановление.
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
В прошлом декабре Лиза триумфально завоевала бронзу чемпионата России, но в этом сезоне решила поставить карьеру на паузу. Многие до сих пор не привыкли к соревнованиям без Императрицы и очень скучают по её блестящим тройным акселям.
Таисия Собинина/Денис Ходыкин
Таисия Собинина/Денис Ходыкин
Новая перспективная спортивная пара успешно отобралась на турнир в Челябинске, но семейные обстоятельства не позволяют им поехать туда.
Василиса Кагановская, Валерий Ангелопол
Василиса Кагановская, Валерий Ангелопол
После распада танцевального дуэта Василисы и Валеры каждый из них нашёл новых партнёров, но времени на подготовку к соревнованиям в первой половине сезона у них уже не было.
Софья Акатьева
Софья Акатьева
Действующая чемпионка России никак не оправится от травм. Летом юная воспитанница Тутберидзе получила стрессовый перелом, долго лечилась, но боли никак её не отпускают. В данный момент Соня тренируется только в зале.
Андрей Мухортов
Андрей Мухортов
Воспитанник Василевского хорошо показал себя на этапах Гран-при, чем обеспечил себе путёвку на главный внутренний старт. Но вместо него в список внесли Илью Яблокова, который до этого снялся с последнего этапа в Москве по медицинским показаниям.
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Серебряные медалисты Олимпиады в Пекине восхищали болельщиков весь прошлый сезон, в том числе на чемпионате России. Как ни печально, но на этом они поставили точку в спортивной карьере, официально объявив о её завершении в ноябре.
Артём Ковалёв
Артём Ковалёв
Артём неудачно упал на тренировке с четверного тулупа, когда готовился к серии Гран-при, и сломал ногу. Потребовалось делать даже операцию! Теперь он потихоньку восстанавливается, понимая, что полностью пропустит сезон.
Вероника Жилина
Вероника Жилина
Звёздочка «Ангелов Плющенко» обещала стать одной из главных фавориток у девушек, но блеснуть многочисленными ультра-си на соревнованиях ей помешала травма плеча. Очень обидно: в этом сезоне она должна была дебютировать по взрослым.
Дарья Бояринцева/Роман Плешков
Дарья Бояринцева/Роман Плешков
Яркая спортивная пара отобралась на чемпионат страны по итогам Гран-при, но затем снялась с него по семейным обстоятельствам.
Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко
Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко
Новообразованный дуэт успел блеснуть интересным ритм-танцем на Гран-при в Красноярске, хотя соперница случайно задела Аннабель ногу коньком. Порез был очень серьёзным, и ребята пропустили этап в Москве, а позже девушка уехала в США на лечение.
Александра Трусова
Александра Трусова
Русская ракета год назад штурмовала четверной лутц на этапах Гран-при и собиралась добить его на чемпионате России. Планы нивелировала внезапная болезнь, а в этом сезоне Саша ездить по соревнованиям не стала.
Дарио Чиризано
Дарио Чиризано
Великолепный танцор едва не образовал дуэт с иностранкой после того, как его бросила Ирина Хавронина в прошлом сезоне. И всё-таки ему удалось найти партнёршу в России, а заодно попасть в группу к самой Анжелике Крыловой.
Карина Акопова/Никита Рахманин
Карина Акопова/Никита Рахманин
Карина и Никита снялись с произвольной на этапе в Казани из-за проблем у партнёра, поэтому им не хватило очков для квалификации на чемпионат России. Тем не менее они могли попасть на него по замене, но этого почему-то не случилось.
Иван Попов
Иван Попов
Победитель прыжкового турнира в этом году не отобрался на главный старт наших фигуристов. В общем зачёте по итогам серии Гран-при ученик Соколовской обосновался на 20-й позиции, а заветный отбор проходят лишь первые 18 спортсменов.
Софья Самоделкина
Софья Самоделкина
Одарённая квадистка и трикселистка неожиданно затеяла переход под флаг Казахстана, но до сих пор никаких подвижек в этом вопросе не наблюдается. В итоге Соня нигде не соревнуется, и увидеть её можно разве что в шоу.
Елизавета Пасечник, Максим Некрасов
Елизавета Пасечник, Максим Некрасов
В сентябре Лиза и Максим внезапно прекратили сотрудничество, расстроив многих болельщиков. К счастью, они максимально оперативно образовали дуэты с Чиризано и Кагановской соответственно. Осталось дождаться дебюта новоделов!
Михаил Коляда
Михаил Коляда
Мастер конька, грации и искусства на льду в мужском одиночном расстроил снятием с чемпионата России ещё в прошлом году. Но и в этом, хотя он в принципе не выступал на стартах, очень печально осознавать, что Миши не будет в Челябинске.
Андрей Багин
Андрей Багин
Бывший партнёр Софьи Тютюниной не нашёл, с кем ему танцевать в текущем сезоне, и приостановил карьеру.
Виктория Васильева/Роман Запорожец
Виктория Васильева/Роман Запорожец
Молодые парники по правилам заслужили поездку на турнир в Челябинск, но по неизвестным причинам их заменили другой парой.
Кучи сильных фигуристов не будет на чемпионате России! Счёт идёт на десятки
Читайте также
Костомаров впервые встал на коньки после болезни
Костомаров впервые встал на коньки после болезни
Парад ошибок фигуристок в финале Гран-при ISU
Парад ошибок фигуристок в финале Гран-при ISU
Все попытки четверного акселя от Малинина
Все попытки четверного акселя от Малинина
Грассля отстранят за допинговое нарушение в России
Грассля отстранят за допинговое нарушение в России
Костомаров сыграл в теннис с Хачановым. Видео
Костомаров сыграл в теннис с Хачановым. Видео
Главные драмы и сенсации Гран-при России
Главные драмы и сенсации Гран-при России
Пару Косторной и Куницы обсудили в «Ходе коньком»
Пару Косторной и Куницы обсудили в «Ходе коньком»
Ведущие подкаста «Ход коньком» – о платье Валиевой
Ведущие подкаста «Ход коньком» – о платье Валиевой
Все победители мужских этапов Гран-При — из Питера
Все победители мужских этапов Гран-При — из Питера
Косторную и Куницу сложно анализировать
Косторную и Куницу сложно анализировать
Наши фигуристки стали прыгать меньше четверных
Наши фигуристки стали прыгать меньше четверных
Самый смелый макияж фигуристок!
Самый смелый макияж фигуристок!
Пётр Гуменник получил за прокаты больше 300 баллов
Пётр Гуменник получил за прокаты больше 300 баллов
Журанков резко высказался о судействе на Гран-при
Журанков резко высказался о судействе на Гран-при
Боброва и Журанков — о том, как судили Валиеву
Боброва и Журанков — о том, как судили Валиеву
Акатьева рискует пропустить остаток сезона
Акатьева рискует пропустить остаток сезона

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android