Кучи сильных фигуристов не будет на чемпионате России! Счёт идёт на десятки

Карина Акопова/Никита Рахманин

Карина и Никита снялись с произвольной на этапе в Казани из-за проблем у партнёра, поэтому им не хватило очков для квалификации на чемпионат России. Тем не менее они могли попасть на него по замене, но этого почему-то не случилось.