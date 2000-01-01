Олимпийские чемпионы в деле! Валиева, Кондратюк, Мишина/Галлямов, а кто ещё будет на ЧР?

Все звёзды на чемпионате России — 2024
В Челябинске за золото национального турнира поборются члены непобедимой команды из Пекина. Но список звёзд намного шире — будет жарко!
Камила Валиева
Чемпионка олимпийского командника продолжает радовать болельщиков своими выступлениями. Кроме титула, заработанного в Пекине, у Валиевой есть ещё золото чемпионата Европы. Определённо, она звезда.
Марк Кондратюк
Похвастаться званием лучшего фигуриста Европы может и Марк Кондратюк. В сезоне-2021/2022 в Таллине ему не было равных, впрочем, как и на национальном турнире. Спортсмен едет в Челябинск за вторым золотом.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
У пары Тамары Москвиной множество наград. Золото и бронза Олимпиады, медали высшей пробы с командного и обычного чемпионатов мира и европейского первенства. И на этом они не останавливаются.
Алёна Косторная
Косторная блистала в одиночном катании и была чемпионкой Европы и финала Гран-при, а теперь вместе с Георгием Куницей планирует побороться за медаль национального турнира.
Евгений Семененко
Воспитанник Алексея Мишина является действующим чемпионом страны, но не эта победа сделала его героем. На мировом первенстве — 2021 он помог завоевать три квоты для мужчин на Олимпиаде.
Пётр Гуменник
Главный оппонент Семененко, Пётр Гуменник, не дремлет и рвётся в бой. На прошлом чемпионате России ему не повезло: одинаковые с победителем баллы подарили ему лишь серебро, но в этот раз он может улучшить свой результат.
Дмитрий Алиев
Чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев любим публикой за то, что даже в солидном возрасте он борется за самые высокие места. От прокатов фигуриста незабываемые впечатления!
Александра Степанова/Иван Букин
Вернувшиеся танцоры Степанова и Букин являются украшением любого турнира. Опытные фигуристы (в общей сложности у них пять медалей чемпионата Европы) приедут в Челябинск за золотом.
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский привозили награды с чемпионатов мира и Европы. Кроме того, они действующие чемпионы страны. Удастся ли им повторить свой успех?
Александр Самарин
Ещё один ветеран нашего фигурного катания — это Александр Самарин. Ученик Светланы Соколовской даже спустя время не сбавляет обороты и находится в топе мужского одиночного.
Андрей Мозалёв
Результаты Андрея Мозалёва на взрослом уровне удручают, тем не менее этот спортсмен успел заработать любовь болельщиков своими проникновенными постановками и мягким чарующим катанием.
Олимпийские чемпионы в деле! Валиева, Кондратюк, Мишина/Галлямов, а кто ещё будет на ЧР?
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