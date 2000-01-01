Олимпийские чемпионы в деле! Валиева, Кондратюк, Мишина/Галлямов, а кто ещё будет на ЧР?

Пётр Гуменник

Главный оппонент Семененко, Пётр Гуменник, не дремлет и рвётся в бой. На прошлом чемпионате России ему не повезло: одинаковые с победителем баллы подарили ему лишь серебро, но в этот раз он может улучшить свой результат.