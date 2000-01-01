Раздали стиля! Образы фигуристок сразили наповал на жеребьёвке чемпионата России

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Фигуристки сразили наповал на жеребьёвке чемпионата России!
Фигуристки сразили наповал на жеребьёвке чемпионата России!
Спортсмены устроили настоящее модное шоу, пока тянули стартовые номера. Косторная сразила всех наповал образом Барби, а Валиева выглядела суперзвездой в блеске тысяч пайеток.
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Алина Загитова
Алина Загитова
Хотя в чемпионате России Алина не участвует, она не упустила шанс выгулять чёрное мини-платье с трендовыми остроносыми туфлями и высокими носочками в тон.
Софья Муравьёва
Софья Муравьёва
Воспитанница Плющенко разбавила деловую рубашку с корсетом спортивными ботинками и удобными широкими брюками.
Аделия Петросян
Аделия Петросян
Аделия щеголяла на жеребьёвке в элегантном чёрно-белом брючном наряде.
Алина Горбачёва, Дарья Садкова
Алина Горбачёва, Дарья Садкова
Наполовину чёрное и наполовину белое платье Алины определённо намекает на шахматную тему её произвольной «Ход королевы». А голубое платье Даши — настоящая находка в духе Шанель.
Александра Бойкова
Александра Бойкова
В этом году Саша не стала эпатировать, надев утончённое платье в шоколадном оттенке. Хотя большой вырез на животе всё-таки добавил ей нотку провокации.
Майя Хромых
Майя Хромых
Майя положилась на беспроигрышный тотал блэк, появившись на жеребьёвке в чёрных брюках, блузке и дерби.
Елизавета Осокина
Елизавета Осокина
Лиза поразила изысканным прямым чёрным платьем, идеально сидящим на стройной фигуре.
Камила Валиева
Камила Валиева
В длинном блестящем чёрном платье с пайетками Камила походила на голливудскую актрису!
Елизавета Худайбердиева
Елизавета Худайбердиева
Лиза тоже решила сиять на жеребьёвке в пайетках, но её чёрное платье выделяло наличие рукавов и разреза на подоле.
Алёна Косторная
Алёна Косторная
Алёна оказалась главной модницей вечера благодаря наряду, как у Барби: мегарозовый брючный костюм, украшенный перьями, и чёрные туфельки с бантиком.
Раздали стиля! Образы фигуристок сразили наповал на жеребьёвке чемпионата России
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